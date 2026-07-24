

La Copa Santa Fe 2026 tendrá un nuevo fin de semana de actividad con competencias en fútbol femenino y masculino, rugby y natación, en distintos escenarios de la provincia. El certamen es impulsado por el Gobierno de Santa Fe con el apoyo de Lotería de Santa Fe.

Fútbol femenino: definiciones de semifinales

Se jugarán las revanchas de semifinales, de donde saldrán los dos finalistas de la sexta edición. El sábado desde las 15, Colón recibirá a Defensores de la Costa de Avellaneda, con el desafío de revertir el 5 a 0 sufrido en la ida. El domingo desde las 17, Adiur será local de Social Lux en el clásico rosarino. En caso de igualdad global, ambas llaves se definirán por penales.

Fútbol masculino: octavos de final

El domingo desde las 15 se disputarán dos partidos de octavos de final: Romang FC recibirá a Atlético Tostado, y Argentino enfrentará a Rosario Central. Los ganadores avanzarán a cuartos de final, donde el vencedor del cruce del norte provincial jugará ante Unión de Santa Fe, y quien gane en Rosario enfrentará a Los Andes de Alcorta.

Rugby y natación

En rugby se jugará la quinta fecha de la Zona Campeonato. Por la Unión Santafesina, Santa Fe Rugby recibirá a CRAR de Rafaela y Universitario jugará ante CRAI, mientras que La Salle recibirá a Querandí y Brown de San Vicente enfrentará a Cha Roga; Alma Juniors de Esperanza tendrá fecha libre. Por la Unión Rosarina, Universitario jugará ante Regatas Belgrano, Gimnasia y Esgrima de Pergamino recibirá a Duendes y Los Caranchos enfrentará a Provincial; en la Zona 2, Jockey de Venado Tuerto ante Los Pampas de Rufino, GER ante Old Resian y Logaritmo ante Jockey de Rosario.

El fin de semana se completará con natación en el club Echesortu de Rosario, donde desde las 10 competirán nadadores de la Federación Rosarina de Natación en Infantiles, Cadetes, Juveniles y Mayores.



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