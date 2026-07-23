Competitividad agro exportadora

Para ganar terreno en el comercio internacional de commodities, es crucial transmitir al mundo importador dos variables clave: precios de exportación competitivos y disponibilidad continua de mercadería. América cuenta con tres países que producen y exportan maíz y soja al mundo ¿Cómo avanza este bloque y cuales son los puntos fundamentales para ser competitivos?

Evolución del protagonismo exportador

El motor exportador de maíz y soja del mundo está formado indiscutiblemente por Estados Unidos, Brasil y Argentina, aportando las últimas décadas entre 70 y 80 % del comercio internacional de maíz y 90 % de soja. Esta enorme porción del mercado exportador no siempre tuvo el mismo protagonismo de cada país debido a variaciones en la evolución del ritmo exportador.

En maíz Estados Unidos sostiene el liderazgo con 38 % de las exportaciones, a excepción de algunos años de quebranto productivo. Brasil y Argentina se disputan el segundo puesto, ganado por Brasil los últimos años, con 20 % del mercado y Argentina tercero con 18 %. Puede decirse que los tres países acompañaron el crecimiento del comercio internacional, conservando porciones similares del mismo a través de los años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA julio 2026

En soja, el protagonismo exportador de Brasil creció el doble, pasando de 30 % a 62 % en las últimas 20 campañas, al mismo tiempo que Estados Unidos y Argentina perdieron la mitad de su porción, pasando de 45 % a 24 % y de 8 % a 4 % respectivamente. Por otro lado, Argentina se destaca por exportar entre 45 % y 33 % de la harina de soja importada del mundo y 55 % a 45 % del aceite de soja, perdiendo los últimos años participación ganada por Brasil y Estados Unidos.

¿Cómo vienen las exportaciones este 2026?

Las exportaciones de maíz en lo que va del 2026 muestran un alto aporte desde Estados Unidos, superando un promedio de 7 millones de toneladas por mes, con precios sobre el buque (FOB) que fluctuaron entre U$S 222 y 227/TN, valores muy similares a los del maíz de Argentina, donde se exportaron casi 5 millones de toneladas por mes desde marzo en adelante. Brasil, como es habitual, disminuye sus volúmenes de exportación entre marzo y julio, mostrando ventas inferiores a un millón de toneladas mensuales, esto por la menor oferta de maíz en ese momento del año, que lleva a priorizar el consumo interno. Los precios de exportación de Brasil y Argentina suelen acercarse hacia el segundo semestre del año, con la entrada de la cosecha del maíz safriña y tardío respectivamente, cosechas que representan aproximadamente 70 % de la producción nacional en ambos países. El contexto del mercado internacional muestra un mercado de maíz en alza, sin embargo, dada la abundante cosecha proyectada por estos dos exportadores sudamericanos, en el corto plazo se ofrecen precios FOB que no superan U$S 210 en Argentina ni 220/TN en Brasil.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA, AgResource Brasil y USDA

Las exportaciones de soja desde febrero 2026 fueron captadas por Brasil, con ventas mayores a 14 millones de toneladas mensuales desde marzo en adelante, meses en que este país finaliza su cosecha y entra en plena comercialización de soja nueva. Los precios de exportación (FOB) para Brasil fueron en suba, de U$S 408 en enero a 446/TN en mayo, muy inferiores a los de Estados Unidos, entre U$S 437 y 466/TN, quien promedio exportaciones por debajo de 4 millones de toneladas mensuales. Argentina, con precios FOB muy cercanos a los de Brasil, entre U$S 406 y 435/TN, tuvo ventas que solo promedian 3 millones de toneladas mensuales en lo que va del año, volumen que incluye los subproductos de soja (harina y aceite), aunque hay un claro avance del ritmo exportador desde mayo en adelante, que es cuando ingresa la nueva cosecha, y se observara en el segundo semestre. Los precios de exportación de los próximos meses siguen en suba, con Argentina entre U$S 450 y 460/TN, Estados Unidos y Brasil por encima de U$S 480/TN, en estas diferencias se disputarán las compras internacionales, y todo hace ver que Brasil sostendrá con determinación su gran liderazgo.

Competitividad logística

Son diversos los destinos de las exportaciones de maíz y soja en el mundo, pero, así como la mayor proporción de ventas está concentrada en estos tres países americanos, gran proporción de las importaciones está concentrada en regiones muy puntuales. Los destinos de casi 60 % del maíz exportado se reparten entre México, el mayor importador del mundo, países del sudeste asiático, China, Japón, Corea del Sur, Unión Europea y Egipto, mientras que más del 77 % de la soja tiene por destino China, principal comprador del mundo, países del sudeste asiático, Unión Europea y México.

La siguiente imagen muestra en el mapa donde se ubican los principales vendedores (exportadores) y compradores (importadores) de maíz y soja en el mundo. Es sencillo deducir que la cercanía entre origen y destino representa menores costos logísticos y esto suma competitividad exportadora. En algunos casos las diferencias de costos de fletes marítimos no son tan relevantes, como es el caso del flete a China desde Brasil, a U$S 52,4/TN, comparado con Estados Unidos, U$S 50,9/TN, de solo U$S +1,5/TN. Pero en otros casos ese diferencial podría sacar de competencia a algunos exportadores, como es el caso del flete desde Estados Unidos a México, inferior a U$S 14/TN, que sube a U$S 16 desde Brasil y a 23/TN desde Argentina, sumando U$S +2 y +9/TN respectivamente. Argentina, salvo excepciones, tiene costos de fletes marítimos más altos que Brasil y Estados Unidos, es el país más alejado de sus compradores. Bajar precios de exportación (FOB) suele ser una de las herramientas más usadas para compensar estos costos, lo que exige ser más competitivos para no resignar rentabilidad.

Fuente: Elaboración propia asistida por IA (Gemini) con datos del USDA WASDE (2026)

Competitividad del tipo de cambio

Desde la exportación se interpreta a la devaluación de la moneda local como una señal de mayor competitividad exportadora, dado que, con menos moneda extranjera, en el caso de Argentina y Brasil el dólar, se compra más moneda local, es decir, más bienes cotizados a moneda local, atrayendo a la demanda internacional y permitiendo mejores precios para el productor. En los gráficos se observa como entre abril y mayo, meses de gran actividad exportadora en los dos agricultores de Sudamérica, los tipos de cambio se mantuvieron revaluados, poniendo freno a subas de precios de los granos. Ambas monedas muestran períodos similares de subas y bajas, con una vuelta a la devaluación desde mediados de mayo en adelante, aunque los últimos días volvió a revaluar. Estos movimientos en plena cosecha de maíz, con toda la soja ya levantada, condicionan a la exportación, que debe equilibrar bajas del tipo de cambio, es decir, revaluación, con menores precios para ganar competitividad exportadora.

Conclusiones:

El mercado exportador de soja y maíz americano es muy competitivo, por lo que pequeñas variaciones de precio, o de condimentos que impactan sobre estos, como el tipo de cambio y/o el costo de fletes, pueden mover las compras internacionales de uno a otro origen. Conocer los momentos del mercado internacional, así como interpretar la coyuntura local, permite a cada productor identificar oportunidades y tomar decisiones comerciales, capturando mayores precios. Esto se traduce en mayor competitividad de las agro empresas que, con una pequeña porción de granos, aporta a los volúmenes millonarios que estos países agro exportadores operan.