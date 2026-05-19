El costo en pesos de las labores agrícolas se multiplicó por 33,5 en los últimos seis años



Un reciente informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) arrojó cifras contundentes sobre el impacto de la inflación y el aumento de insumos en el trabajo de campo. Entre noviembre de 2020 y abril de 2026, el costo de las labores por hectárea experimentó un incremento exponencial, multiplicándose 33,5 veces.

El estudio, elaborado por los ingenieros Gabriel Lacelli (EEA Reconquista) y Flavia Francescutti (AER Basail), pone el foco en uno de los insumos más críticos para la producción: los combustibles y lubricantes. Tomando como referencia un tractor de 140 HP, la incidencia de estos derivados del petróleo en la estructura de costos ha crecido en todas las tareas fundamentales.

En la siembra directa de grano grueso, el peso del combustible pasó del 31% en 2020 al 39% en la actualidad. Otras tareas que demandan mayor potencia también sufrieron ajustes severos: el uso de la excéntrica saltó del 52% al 58% en su incidencia de costos, mientras que pasar la desmalezadora es la labor más afectada, donde el combustible representa hoy el 66% del costo total, frente al 58% de hace seis años.

El impacto en el poder adquisitivo del productor

Al trasladar estos costos a moneda de cambio real del productor, el panorama es mixto según el sector.

En el mercado de grano s, la relación insumo-producto se ha deteriorado para la oleaginosa estrella: hoy se necesitan 37,6 kilos de soja adicionales por hectárea para cubrir el costo de las labores en comparación con 2020.

s, la relación insumo-producto se ha deteriorado para la oleaginosa estrella: hoy se necesitan 37,6 kilos de soja adicionales por hectárea para cubrir el costo de las labores en comparación con 2020. Por el contrario, la ganadería muestra una dinámica distinta en este periodo. Medido en kilos de carne, el costo de la labor se abarató levemente para el productor pecuario, requiriendo 9,3 kilos de ternero menos por hectárea para hacer frente a los mismos trabajos.





Resumén del siguiente informe de los técnicos de INTA: ingenieros Gabriel Lacelli (EEA Reconquista) y Flavia Francescutti (AER Basail)