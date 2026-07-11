11 julio 2026 - Informe especial.

Altas temperaturas en julio, un "El niño" en progreso.

Las carreras de meteorología y periodismo, debieran tener una especial materia que se denomine HISTORIA CLIMÁTICA de ARGENTINA. De esta manera tal vez se pudiera contar con profesionales que en vez de buscar SENSACIONALISMO realmente informaran.

Hoy vemos grandes titulares sobre el CALOR EN JULIO, como si fuera un hecho histórico, o la tendencia hacia un evento El Niño, como si viniera el fin del mundo.

Es sano, con las ESTADÍSTICAS a mano, notas publicadas en periódicos, datos registrados por viajeros, y hasta la misma memoria histórica de nuestros abuelos, conocer que la región central del país, (ni hablar de nuestras provincias del norte), han soportado valores de temperaturas máximas por sobre los 30°C, en julio. Tan solo por mencionar algunos, julio 1918; julio 1979. Así que de "evento histórico" nada.

Por otro lado la propaganda alrededor de un "fantástico" El niño, pretendiendo dar por sentado que nunca pasamos por eventos FUERTES de este fenómeno. Desde ya que son bienvenidas todas las acciones en pos de la PREVENCIÓN de los posibles efectos de grandes lluvias, pero de ahí, a instalar un discurso más de miedo que de alerta, la situación dista mucho.

Siempre y en todo momento las acciones de PREVENCIÓN, deben ser COMUNICADAS EFICIENTEMENTE a la población, y serán efectivas solamente cuando no se pretendan aplicar con VIOLENCIA, dejando la elección de tomarlas o dejarlas, en manos de la gente y no en imponerlas por la fuerza.

Desde CAZA TORMENTAS DEL SUR, con fuentes propias, seguiremos atentamente la evolución de la situación, como tambien estaremos atentos a los discursos de alarmismo innecesario.

Oscar Monjelat

Director Grupo Caza Tormentas del Sur

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