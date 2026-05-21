El campo ya tiene sus flores amarillas: el auge de las crucíferas en la región



El sector agrícola argentino registra una expansión en la superficie destinada a oleaginosas de invierno como la carinata, la camelina y la colza. Este avance responde a la demanda de materias primas para la elaboración de biocombustibles avanzados y combustibles sostenibles para la aviación en el marco de la transición energética global.

A diferencia de los cultivos tradicionales, estas cadenas productivas operan bajo un esquema de alta integración. Las empresas proveedoras de genética suministran las semillas, ofrecen asistencia técnica y aseguran la compra de la cosecha completa.

Esquemas comerciales y rentabilidad

Los productores acceden a contratos previos a la siembra que definen las condiciones de comercialización y establecen referencias de precios vinculadas a mercados internacionales, como el MATIF de Francia o la plaza de Chicago. Para la campaña 2025/26, los datos oficiales proyectan márgenes brutos positivos para las tres especies, con la colza liderando los indicadores de rentabilidad, seguida por la carinata y la camelina.

En este contexto de expansión, Mario Carignano, especialista en el tema y titular de Agronomía Las Rosas S.A., detalló la situación local y afirmó que "el crecimiento del cultivo de estas especies es notable y constante".

Industrialización y trazabilidad

El avance de la siembra tracciona nuevas inversiones en infraestructura. Recientemente, una planta del complejo agroexportador del Gran Rosario habilitó una línea con capacidad para procesar hasta 3.000 toneladas diarias de estas semillas, permitiendo exportar tanto grano como aceite refinado y harinas proteicas.

El acceso a los mercados europeos requiere certificar la trazabilidad y la sustentabilidad ambiental. Por ello, la totalidad de la cadena opera bajo normas internacionales que auditan el manejo del suelo y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.