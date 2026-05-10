Pablo Lucero, especialista en climatología, entrevistado en Aire de Santa Fe, informó sobre la rápida evolución del fenómeno de El Niño, el cual podría generar precipitaciones por encima del promedio normal durante el próximo invierno y consolidarse de forma intensa hacia la primavera. Ante este escenario, instaron a las autoridades y a la población a implementar medidas preventivas tempranas para evitar complicaciones vinculadas al aumento significativo del caudal hídrico local.

El origen del fenómeno y su impacto regional

El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de la temperatura del agua superficial en el Océano Pacífico ecuatorial. Según el análisis de los expertos, la dinámica física es comparable a elevar el fuego al máximo bajo una olla con agua: el incremento de la temperatura acelera exponencialmente la evaporación oceánica. Este proceso traslada grandes volúmenes de humedad hacia el continente sudamericano y deriva en precipitaciones excesivas en nuestra zona.

Actualmente, los mapas de anomalía térmica registran diferencias de temperatura de entre uno y dos grados. Sin embargo, las proyecciones indican que el calentamiento en la superficie podría alcanzar los dos grados y medio, un umbral crítico que clasifica científicamente al evento como un "Niño fuerte".

Efectos anticipados para el invierno y la primavera

Históricamente, las principales consecuencias de El Niño en la región se hacen evidentes hacia mediados o finales de la primavera. No obstante, la velocidad a la que se está expandiendo y fortaleciendo la masa de agua cálida sugiere que los primeros impactos meteorológicos podrían registrarse de forma anticipada.



Hay que mencionar además el fortalecimiento de inestabilidad climática que podría venir desde el océano Atlántico, que es el que está produciendo las lluvias actuales.

De acuerdo con el seguimiento del evento, existe la posibilidad concreta de atravesar un invierno lluvioso, con registros pluviométricos que superarían la media estacional. Por ello, la principal recomendación técnica apunta a mantener la prevención activa y planificar esquemas de contingencia frente a los excesos de agua.