

La Antorcha Suramericana llegó este jueves a Rosario procedente de Bolivia y dio inicio a un recorrido que la llevará por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzarán el 12 de septiembre. Este domingo, el fuego llegará a la ciudad capital para acompañar el encendido del Portal Suramericano, luego de pasar por San Lorenzo y Coronda.

Un recorrido por toda la provincia

Aunque las competencias tendrán sede en Santa Fe, Rosario y Rafaela, la organización decidió extender el paso de la antorcha a todo el territorio provincial. "La Antorcha Suramericana va a recorrer los 19 departamentos porque queremos que los Juegos se vivan en toda Santa Fe", afirmó Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la Provincia. La funcionaria agregó que la iniciativa busca que "cada localidad, cada club, cada escuela, cada familia y cada santafesino" pueda sentirse parte de la celebración.

El cronograma contempla, durante agosto, el paso por San Lorenzo, Coronda, Santa Fe, Recreo, Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Vera, Villa Ocampo, Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong, Cañada de Gómez y Venado Tuerto. En septiembre, la antorcha continuará por Firmat, Casilda, Pujato, Funes, Granadero Baigorria, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco. Además, se prevé que Gálvez, Santo Tomé, Avellaneda, Helvecia, Gobernador Crespo y Totoras acompañen el paso del fuego con sus atletas, vecinos e instituciones.

Un símbolo con historia deportiva

El exnadador Federico Grabich, embajador de los Juegos Suramericanos 2026, fue el encargado de recibir la llama en su llegada a la provincia. "Es mucho más que un símbolo: representa el espíritu del deporte, la unión entre todos los países", señaló, y sumó que la antorcha encarna valores como "el esfuerzo, el compañerismo, la superación". Grabich también destacó la oportunidad de recibir a los atletas sudamericanos como una forma de "inspirar también a nuestros chicos y a las generaciones que vienen dentro del deporte".

En cada localidad, el paso de la antorcha incluirá una caravana por los puntos principales de la ciudad y, en el tramo final, un relevo pedestre con participantes destacados hasta el Fan Fest, con música y animación.

Un legado que trasciende el evento

Del 12 al 26 de septiembre, más de 4.000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas en las tres sedes santafesinas. Según Aeberhard, los Juegos representan "una inversión que queda en infraestructura deportiva y urbana, en nuevas capacidades para nuestros clubes y atletas, en oportunidades para el desarrollo económico y turístico". La funcionaria remarcó además que el objetivo es que "toda la población sea protagonista", ya que "los Juegos terminan el 26 de septiembre, pero el legado que estamos construyendo tiene que seguir mucho después".

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