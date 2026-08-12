Molienda de soja: Desafíos locales



Las exportaciones de harina de soja explican el 15 % del ingreso de divisas del país y son el principal aporte del complejo exportador sojero ¿Qué desafíos deben enfrentarse para seguir creciendo?

Argentina, estancada en su producción de soja y subproductos

En el gráfico puede verse la evolución de producción, molienda e importaciones de soja, y producción y exportaciones de harina de soja desde la campaña 2010/2011 en adelante ¿Por qué Argentina está estancada?

Ø Producción de soja argentina: Después de la cosecha récord de 61 millones de toneladas en la campaña 14/15, la producción siguió una tendencia descendente hasta estabilizarse en 50 millones durante las últimas tres campañas, con una proyección similar para la 26/27.

Ø Molienda de soja: Más del 80 % de la soja argentina se destina a molienda en plantas procesadoras, ubicadas principalmente en el nodo portuario Rosario-Santa Fe. Su capacidad instalada se mantiene estable desde 2020 en 67 millones de toneladas. Sin embargo, los volúmenes de molienda de soja no han superado el récord de 43 millones de toneladas, y registran fuertes retrocesos en años de sequía, como la campaña 22/23. Esto se traduce en una subutilización de la capacidad instalada, que no supera el 65 % con soja argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA y SAGPyA.

Ø Importación de soja: Desde la campaña 2015/2016, se observa un aumento sostenido del volumen de soja importada, principalmente desde Paraguay, hasta máximos de casi 7 millones de toneladas en 2024, para estabilizarse en torno a 6 millones. Estas importaciones permitieron elevar el uso de la capacidad instalada de la agroindustria local, superando en momentos de pico el 90 %, aunque el uso promedio durante el año se ubica en 70-75%.

Ø Producción y exportaciones de harina de soja argentina: Argentina consume apenas 10 % de la harina de soja que produce y exporta el 90 % restante. Así, la producción de harina de soja se ha estabilizado en 33 millones de toneladas y las exportaciones en 30.

Ø Potencial de crecimiento local de molienda de soja: Sí los últimos años se molieron aproximadamente 47 millones de toneladas de soja y la capacidad de molienda en Argentina es de 67 millones, aún serían necesarias 20 millones adicionales para aprovechar al 100% la capacidad instalada de molienda. Si las exportaciones de poroto de soja se redujeran a cero, solo se sumarían entre 8 y 9 millones de toneladas por año, dejando a la Argentina completamente fuera del mercado de porotos. Aumentar las importaciones, considerando que Paraguay no produce más de 11 o 12 millones de toneladas, requeriría diversificar los orígenes de abastecimiento, siendo Brasil el siguiente mercado prioritario. También podrían establecerse metas para aumentar la producción nacional, ampliando la superficie sembrada y mejorando los rendimientos. Por cada millón de hectáreas adicionales sembradas, la producción aumentaría aproximadamente 3 millones de toneladas, y por cada quintal adicional de rendimiento sobre el promedio nacional, la producción crecería casi 10 millones de toneladas.

Liderazgo exportador de Argentina en riesgo

La producción local de harina de soja, comparada con la de los otros dos grandes productores de América, es la más baja desde 2018. Desde entonces, Brasil pasó al segundo lugar, mientras que Estados Unidos mantiene históricamente el primer puesto. El primer gráfico evidencia el estancamiento productivo de Argentina y el notable crecimiento de Brasil y Estados Unidos; algo similar se observa en el segundo gráfico, donde ambos países duplicaron sus exportaciones en el mismo período.

Argentina, que había sostenido el primer puesto como exportador de harina de soja, está a pocas toneladas de ser superado por Brasil y, si esta tendencia se mantiene, también podría serlo por Estados Unidos en algunos años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA.

Fuente: USDA en base a datos del Consejo Internacional de Granos.

Los precios de exportación de harina de soja estadounidense han superado ampliamente a los de Sudamérica, mientras Brasil y Argentina han mantenido niveles de competitividad similares durante los últimos doce meses. En este contexto, menores costos de fletes y/o una mayor competitividad cambiaria, aumentan las probabilidades de que Brasil le gane mercado a la Argentina.

Crecen el consumo y las importaciones de harina de soja

Mientras el consumo de harina de soja en China, el mayor consumidor mundial, se duplicó en los últimos 15 años, el consumo global creció más del 70 %, lo que demuestra que el mercado de harina de soja sigue en expansión. Por otro lado, la mitad de las importaciones mundiales de harina de soja se concentran en países de la Unión Europea y del sudeste asiático, que también exhiben un crecimiento las últimas campañas. Así, cualquier incremento en la producción de harina de soja desde Argentina, Brasil o Estados Unidos, países que concentran más del 90 % de las exportaciones mundiales, tendrá demanda asegurada en el futuro cercano.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA.

Conclusiones:

El estancamiento productivo de Argentina frente al crecimiento de Brasil y Estados Unidos, sumado al avance sostenido del consumo y las importaciones, debería impulsar un debate para orientar las decisiones del corto y mediano plazo. Argentina enfrenta desafíos que incluyen elevar los techos productivos de soja y ampliar importaciones del poroto, para aumentar el uso de la capacidad de molienda local. Incrementar la producción de harina también deberá ir acompañado de una mayor eficiencia comercial y productiva, con el objetivo de reducir costos, mejorar la competitividao.d exportadora y seguir desarrollando este mercad

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios