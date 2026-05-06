

Producción y protagonismo exportador mundial de trigo

La producción mundial de trigo ha sumado algo más de 100 millones de toneladas los últimos quince años, lo que representa un crecimiento aproximado del 21 %. La evolución de exportaciones ha sido más acelerada todavía, ya que en el mismo período ha crecido más de 80 millones de toneladas, elevando el protagonismo exportador de este cereal. Puede decirse que de exportarse un volumen que representa 21 % de la producción mundial en la campaña 2012/2013 pasó a 28 % en la 2023/2024, y se estableció en un protagonismo exportador del 26 % las últimas campañas, incluyendo las proyecciones de la futura 2026/2027.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA

En el siguiente gráfico puede verse la evolución de volúmenes exportados de los principales exportadores mundiales de trigo. Se observa la ganancia de mercado de Rusia y Ucrania, la pérdida de mercado de Estados Unidos y las variaciones de Argentina y Australia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA

Trigo en el hemisferio sur

Argentina y Australia son los principales productores y exportadores de trigo en el hemisferio sur, con 6 % de la producción y 16 % de la exportación mundial de este cereal, que entra al mundo en contra estación respecto al hemisferio norte. En el gráfico puede verse la evolución de exportaciones mundiales de trigo de Australia y Argentina la última década y media, sumando las primeras proyecciones 26/27 para estos dos países, próximos a iniciar su siembra.

Fuente: Elaboración propia en base a USDA y Concejo Internacional de Cereales

Se destaca en el gráfico el protagonismo exportador de Argentina respecto a Australia, con la mayoría de los años por debajo del 50 % del volumen, donde gana Australia. Sin embargo, campañas como la 2018/2019 y 2019/2020, donde el clima predominante para Argentina tuvo la influencia del evento “El Niño”, con lluvias superiores a lo normal, mientras en Australia, por el mismo evento, sucede lo contrario, fueron años donde Argentina salió al mundo con más trigo que Australia.

Dado que se esperan meses con predominancia de evento neutral, y desde agosto 2026 “El Niño”, Australia proyecta menor productividad para el trigo 26/27, mientras Argentina podría lograr una nueva campaña de altos rendimientos.

Trigo en Argentina

En el gráfico se observa la evolución de trigo en Argentina, destacándose la cosecha récord 25/26 con casi 28 millones de toneladas, así como las exportaciones proyectadas en 19 MM TN. Considerando precios promedio de exportación se calcula el ingreso de divisas en más de U$S 4.000 millones para esta campaña.

Fuente: Elaboración propie en base a BCBA y SAGPyA

Mucho se discute respecto a la siembra 26/27, dados los altos costos por suba de fertilizantes y riesgos climáticos por exceso de lluvias. Sin embargo, los precios de exportación (FOB) alientan a replantear las propuestas productivas, dado que a diciembre 2026 se ofrece U$S 245/TN, muy por encima de U$S 208/TN en diciembre 2025. Si se compara el precio mínimo del disponible (FAS) de diciembre pasado, U$S 160/TN, respecto al futuro diciembre 2026, U$S 230/TN, puede decirse que U$S +70/TN de diferencia licúan la suba de costos, justificando planes de manejo y cobertura de precios para una proporción del trigo proyectado a sembrar.

Conclusiones:

El trigo ocupa un lugar muy firme en las exportaciones mundiales, donde Argentina fue y sigue siendo un gran jugador junto a su principal competidor, Australia. En un año en que el clima juega a favor de Argentina, con precios muy superadores respecto a los del año pasado, vale recalcular márgenes y considerar proporciones de suelo a destinar con este cereal.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

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