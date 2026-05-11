Del lote al bolsillo. El arte de cosechar rentabilidad en un mayo de contrastes

De acuerdo con el informe panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el avance de cosecha alcanza del 45 % para la soja de primera y 12% para la soja de segunda, con rindes promedio de 36qq/ha y 27,4 qq/ha respectivamente, con un estimado de 48,5 Mtn.

En cuanto al maíz temprano, se encuentra cosechado el 30,1% con rindes promedio de 86,6 qq/ha, proyectándose un estimado de cosecha de 61,1 M tn. En tanto la Bolsa de Comercio de Rosario estima un récord de 67 Mtn. De concretarse esta estimación, implica un crecimiento de 17Mtn (34%) respecto a la campaña anterior.

El girasol está totalmente cosechado, registrando un rendimiento récord promedio nacional de 23,6 qq/ha y un máximo de producción de 6,6 M/tn.

Sin embargo, la satisfacción por los buenos rindes dentro del lote, no se refleja en el bolsillo ni en el ánimo del productor. El último informe AgBarometer de la Universidad Austral . las expectativas de las condiciones presentes y futuras, cayeron un 18% y 14% respectivamente.

Achicar esa brecha de números y emociones entre el lote, el excel y el bolsillo, requiere de orden, precisión y planificación como en la siembra, aunque también de la flexibilidad de integrar la óptica financiera y de gestión comercial.