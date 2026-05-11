Del lote al bolsillo. El arte de cosechar rentabilidad en un mayo de contrastes
En mayo el latido del campo se acelera. Entre el polvillo de la cosechadora y el reloj de arena de las deudas que golpean la puerta de cada productor agrícola sobreviviente, quien reparte su mente y su tiempo entre cosechar, pagar y planificar una nueva siembra que preocupa.
¿Cómo viene la cosecha? ¿Qué granos privilegiar su venta para honrar deudas? En esta columna abordamos estrategias para mejorar rendimientos en el camino del lote al bolsillo.
¿Cómo viene la cosecha gruesa y los rindes?
De acuerdo con el informe panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el avance de cosecha alcanza del 45 % para la soja de primera y 12% para la soja de segunda, con rindes promedio de 36qq/ha y 27,4 qq/ha respectivamente, con un estimado de 48,5 Mtn.
En cuanto al maíz temprano, se encuentra cosechado el 30,1% con rindes promedio de 86,6 qq/ha, proyectándose un estimado de cosecha de 61,1 M tn. En tanto la Bolsa de Comercio de Rosario estima un récord de 67 Mtn. De concretarse esta estimación, implica un crecimiento de 17Mtn (34%) respecto a la campaña anterior.
El girasol está totalmente cosechado, registrando un rendimiento récord promedio nacional de 23,6 qq/ha y un máximo de producción de 6,6 M/tn.
Sin embargo, la satisfacción por los buenos rindes dentro del lote, no se refleja en el bolsillo ni en el ánimo del productor. El último informe AgBarometer de la Universidad Austral . las expectativas de las condiciones presentes y futuras, cayeron un 18% y 14% respectivamente.
Achicar esa brecha de números y emociones entre el lote, el excel y el bolsillo, requiere de orden, precisión y planificación como en la siembra, aunque también de la flexibilidad de integrar la óptica financiera y de gestión comercial.
¿Qué granos privilegiar su venta para honrar deudas?
Integrando la óptica comercial y financiera
La planificación comercial va de la mano de tus vencimientos, que ante márgenes tan acotados, presión logística y aumentos de fletes requiere de “timing” y “cirugía fina”.
Los invito a observar las cotizaciones futuras de los principales cultivos de A3 mercados. En las dos últimas columnas se refleja el rendimiento implícito en tasa nominal anual vencida (TNAV) en dólares como en pesos, que surgen respecto a la posición disponible.
Analizar las cotizaciones futuras en función de su tasa implícita orienta sobre tres aspectos claves:
• El valor al que se renuncia si se eligiera vender hoy.
• Si ese mayor valor futuro cubre, o está por encima del costo de financiamiento al que pudiera recurrir para evitar la venta disponible
• Es tu brújula para decidir cómo planificar tu comercialización en función de tu flujo de fondos y rentabilidad objetivo.
Como puede observarse, soja y trigo no invitan a desprenderse hoy, donde además implica convalidar mayores costos de fletes y presión logística.
Con vencimientos en mayo, si se pudiera repactar vencimientos aún con tasa, o acceder a financiamiento a un costo financiero total por debajo del mayor valor del grano, vuelve a presentarse la oportunidad, donde el financiarse apalanca y suma rentabilidad.
En tanto en maíz se encienden alarmas.
El poder del apalancamiento: ¿vender grano o pedir "oxígeno"?
En el siguiente ejemplo, se calcula el diferencial de toneladas de trigo y soja que se necesitan para pagar una deuda de U$s 100.000 hoy, y cuántas si se decidiese recurrir a un préstamo al 6% anual a 90 días evitando vender hoy el grano.
Así, el ahorro de toneladas de asegurarse el precio julio, es de 36tn en trigo y 12 tn en soja, 8% y 4% que equivalen alrededor de USD 8.000 y U$s 3.900 respectivamente.
Si bien hay que considerar en la ecuación los costos de almacenaje por diferir una venta. muchos acopios dan días libres hasta fin de año o en muchos casos bonifican silos bolsas contra canjes.
Si bien por tasa, el maíz temprano hoy se lleva el primer puesto en la elección de venta para evitar la baja tradicional ante la presión del maíz tardío en julio, considerar la posibilidad de quedar abierto a la suba con opciones.
Para quienes hagan maíz tardío, el diferencial hoy entre una posición diciembre y una posición julio da un 12% TNAV, para ir considerando posibilidad de acceso al crédito.
Cada productor o eslabón de la cadena deberá hacer sus cálculos con su propia disponibilidad y acceso a condiciones crediticias.
Conclusión: un ganar-ganar para el ecosistema
Esta columna también es una invitación a la cadena distribución, proveedores del agro, entidades de financiamiento. Ayudar al productor a gestionar mejor su comercialización, es asegurar la sostenibilidad del ecosistema agro.
Aprovechar oportunidades de financiamiento a tasas por debajo de la tasa implícita de los granos, evitar la amenaza hoy de una logística que castiga en precio, y capitalizar mejores cotizaciones futuras de los granos, permiten volver a esbozar una sonrisa de satisfacción cuando trasciende su tranquera. Porque al final del día, el éxito no es solo lo que cosechamos en el lote, sino lo que logramos defender en el bolsillo.
Mónica Ortolani – Agrofinanzas y equipos.
Fuente: [email protected]
Mi corazón late a campo. Mi historia se teje entre el aroma a chicharrón de esas carneadas entre vecinos, los ojos en el cielo y los pies en la tierra de los números.
Mis bisabuelos llegaron desde Italia en 1.909, con sus manos listas para labrar la tierra y su deseo de progreso. Nací en Bigand, un pueblo de Santa Fe donde aprendí valores, formas de ser y hacer, que hoy me definen.
Desde niña, las matemáticas son mi pasión, quizás porque veía en los números una forma de entender y resolver los desafíos del día a día. Aunque, también crecí rodeada de arte: los pinceles de mi mamá pintora, y los acordes del bandoneón de mi tío que encendieron mi chispa creativa, y la conexión con lo humano.
Esta unión de mis mundos numérico y humano, me llevaron a trazar un camino muy particular.