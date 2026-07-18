

El intendente de la ciudad de Las Rosas realizó este viernes su balance semanal de obras y actividades. Javier Meyer detalló avances en pavimentación, alumbrado LED, la red de agua y cloacas, además de inversiones en maquinaria y gestión ambiental, y cuestionó la demora de un proyecto vial financiado con fondos municipales.

Avances en pavimento y alumbrado

En calle Lavalle al 1100, hacia la ruta 178, se ejecuta la segunda mano de hormigón, con un ritmo aproximado de una cuadra por semana. La próxima etapa continuará por calle Tucumán, donde ya se realiza la apertura de caja.

En materia de alumbrado LED, el municipio completó la calle Las Heras —un proyecto de 11 cuadras— y avanza en el pasaje Laterza y la cortada Córdoba; la próxima etapa incluirá calle Ciudad de Coronda.

También se realizan trabajos de mantenimiento con el fusor de asfalto en calle Tucumán al 800.

Obras de agua, cloacas y un nuevo loteo

Se iniciaron los trabajos de infraestructura para un loteo de 80 lotes ubicado al sur del barrio 27 de Marzo, con la construcción de cámaras para la red cloacal y la instalación de postes para el tendido eléctrico en dos manzanas. En paralelo, se realizaron reparaciones en la cañería de impulsión de agua potable del Palacio Municipal —una obra de unos 35 años— y se cambió una bomba en la estación impulsora ubicada junto a la planta de ósmosis inversa.

Inversión en maquinaria y gestión ambiental

El municipio abrió los sobres de una licitación para la compra de una retroexcavadora, con nueve oferentes presentados; la adjudicación se definirá la semana próxima. (*)

En el complejo ambiental, a cargo de la ingeniera Cristina Milés, se retiraron 320 neumáticos y se comercializaron casi 6 toneladas de vidrio (5.800 kilos).

Actividades culturales y estado financiero

El cine del Museo Municipal proyectará "Toy Story 5" el sábado a las 17:15, bajo la coordinación del director del museo, Adalberto Martínez. En cuanto a las finanzas, el municipio informó que no registró grandes erogaciones esta semana y cerró con una disponibilidad total —entre plazos fijos y fondos corrientes— de 3.816.478.888,24 pesos.

Declaraciones políticas del intendente

Meyer cuestionó la demora en la aprobación del proyecto de calles General López y Caseros, correspondiente al programa de Obras Menores, que según indicó debía haber sido aprobado en abril o mayo. Atribuyó el retraso a motivos políticos en el ámbito departamental y remarcó que se trata de fondos de origen exclusivamente municipal. Advirtió que la demora podría afectar el cronograma de obras para el año próximo.

El intendente también cuestionó la distribución de fondos hacia otras localidades del departamento, a la que calificó de "política grasa, berreta y corrupta". Además, se refirió a publicaciones en redes sociales sobre inseguridad y narcotráfico en la región, y sostuvo que la responsabilidad de actuar corresponde a los niveles provincial y nacional de gobierno, planteando la disyuntiva entre "negligencia o complicidad" por parte de esas autoridades.

Cerró su exposición convocando a la comunidad a participar de las actividades en el cine municipal y a alentar a la Selección Argentina en la próxima fecha del Mundial.

(*) Apertura de sobres del llamado a licitación para la compra de una retroexcavadora, llevado a cabo el día miércoles 15 en Sala de Reuniones del edificio municipal.

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