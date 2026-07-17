Elma de Pedernera festejó 103 años con afectos y recuerdos de Las Rosas

Nacida en Carlos Pellegrini residió casi medio siglo en Las Rosas, festejó su cumple junto a la familia en Rosario. Comparte sus recuerdos y hábitos de vida tras más de un siglo de historia.
Locales17 de julio de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

Elma fue entrevistada por Rosario3 en la celebración de sus 103 años de vida, en la ciudad de Rosario, rodeada de familiares y amigas. Nacida en Carlos Pellegrini y residente de Las Rosas durante casi medio siglo, la centenaria compartió detalles de su extensa trayectoria, sus afectos familiares y los hábitos saludables que le permitieron alcanzar esta edad en óptimas condiciones.

Una vida entre Carlos Pellegrini y Las Rosas

Periodista: Cuéntenos, ¿cómo la está pasando en su día?
Elma: Muy, muy bien. Acá está una prima hermana. Son todas parientas y amigas que me acompañan.

Periodista: ¿Siempre vivió en Rosario? ¿De dónde es originaria?
Elma: No. Hasta los 24 años estuve en mi casa en Carlos Pellegrini, donde nací. Me casé a los 24 y fui a vivir a Las Rosas. Estuve 49 años en Las Rosas y después, como mis chicos estudiaban en Rosario, me vine para acá a vivir, para estar cerca de ellos.

La familia, el Mundial y los consejos para la vida

Periodista: ¿Cuántos hijos tiene?
Elma: Dos, Raúl y Elmita. Para mí son todo, toda la vida. Mis hijos, mis cinco nietos y mis cinco bisnietos.

Periodista: Vemos que se está jugando el Mundial de fútbol. ¿Usted miró todos los mundiales?
Elma: Los veo. No soy fanática del fútbol, pero me gusta, sí. Y los partidos de Argentina, los miro todos.

Periodista: Si le pido un consejo para la vida, para llegar tan bien a los 103 años, ¿qué nos podría decir? Elma: El consejo es que yo no tomé nunca alcohol, ni fumé nunca. Pienso que son dos cosas principales que ni siquiera probé. Además, nací en un buen matrimonio; padres amorosos y trabajadores que nos enseñaron a trabajar y a defender la vida desde chicos, y así seguimos todos.

elma mejorado

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