Elma fue entrevistada por Rosario3 en la celebración de sus 103 años de vida, en la ciudad de Rosario, rodeada de familiares y amigas. Nacida en Carlos Pellegrini y residente de Las Rosas durante casi medio siglo, la centenaria compartió detalles de su extensa trayectoria, sus afectos familiares y los hábitos saludables que le permitieron alcanzar esta edad en óptimas condiciones.

Una vida entre Carlos Pellegrini y Las Rosas

Periodista: Cuéntenos, ¿cómo la está pasando en su día?

Elma: Muy, muy bien. Acá está una prima hermana. Son todas parientas y amigas que me acompañan.

Periodista: ¿Siempre vivió en Rosario? ¿De dónde es originaria?

Elma: No. Hasta los 24 años estuve en mi casa en Carlos Pellegrini, donde nací. Me casé a los 24 y fui a vivir a Las Rosas. Estuve 49 años en Las Rosas y después, como mis chicos estudiaban en Rosario, me vine para acá a vivir, para estar cerca de ellos.

La familia, el Mundial y los consejos para la vida

Periodista: ¿Cuántos hijos tiene?

Elma: Dos, Raúl y Elmita. Para mí son todo, toda la vida. Mis hijos, mis cinco nietos y mis cinco bisnietos.

Periodista: Vemos que se está jugando el Mundial de fútbol. ¿Usted miró todos los mundiales?

Elma: Los veo. No soy fanática del fútbol, pero me gusta, sí. Y los partidos de Argentina, los miro todos.

Periodista: Si le pido un consejo para la vida, para llegar tan bien a los 103 años, ¿qué nos podría decir? Elma: El consejo es que yo no tomé nunca alcohol, ni fumé nunca. Pienso que son dos cosas principales que ni siquiera probé. Además, nací en un buen matrimonio; padres amorosos y trabajadores que nos enseñaron a trabajar y a defender la vida desde chicos, y así seguimos todos.

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