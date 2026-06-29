

La Municipalidad de Las Rosas implementó una normativa que faculta la retención por seis meses de las motocicletas conducidas por menores de edad en casos de reincidencia. La iniciativa, detallada por el intendente Javier Meyer y el juez de faltas Fernando Rodríguez, busca evitar la práctica común donde los tutores abonan la multa y devuelven el vehículo a jóvenes que aún no poseen licencia nacional de conducir.

Educación y prevención en las aulas

Como parte de un programa municipal en curso, ambos funcionarios dictaron charlas de concientización en instituciones educativas locales. Durante los encuentros, Rodríguez expuso estadísticas sobre la siniestralidad vial mundial para dimensionar el riesgo real frente a los estudiantes.

Además de la prevención de accidentes físicos, se hizo hincapié en normativas de respeto urbano, como evitar la contaminación auditiva generada por los escapes libres. En este contexto, el intendente Meyer subrayó la naturaleza del organismo local de control, asegurando que el juzgado municipal funciona como "un corrector y no un recaudador".

Un modelo de control integral

Las autoridades destacaron que Las Rosas fue pionera en el departamento Belgrano al transformar a sus agentes de tránsito en inspectores municipales integrales. Bajo el actual Código de Convivencia, estos efectivos fiscalizan tanto el flujo vehicular como la higiene, salubridad y la actividad de los comercios. No obstante, concluyeron que la eficacia de las normativas y sanciones depende estrictamente de la colaboración activa de los ciudadanos para lograr una convivencia armónica.

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