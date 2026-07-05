Javier Meyer ratificó avances de obras y apunta contra la corrupción política
El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, presentó este viernes al mediodía su habitual informe de gestión, detallando los avances en materia de obra pública y la situación financiera del municipio
Desarrollo de infraestructura y servicios urbanos
Respecto a la obra de pavimento de hormigón, los trabajos se concentran en la calle Lavalle al 900, donde ya finalizó la segunda etapa y comenzó el proceso de fraguado
Para garantizar el mantenimiento del asfalto, el municipio adquirió tres pallets completos de brea destinados al tomado de juntas mediante fusor, un trabajo preventivo que actualmente se ejecuta en calle Güemes, para evitar filtraciones de agua
Inversiones en espacios públicos y ambiente
Con recursos municipales, se encuentra en su etapa final la construcción de la nueva vereda en la Jefatura de Policía de la Unidad Regional 3, estableciendo un nuevo estándar que busca solucionar el deterioro de las viejas baldosas céntricas
En el Complejo Ambiental, el vivero municipal sigue expandiéndose bajo la dirección de la ingeniera Cristina Millet
Finanzas municipales y pago de sueldos
En materia económica, el gobierno local confirmó la erogación de 238 millones de pesos correspondientes a los salarios del personal, un compromiso que fue efectivizado el día martes
El ejercicio de la política y el mensaje contra la corrupción
El discurso del intendente trascendió el balance netamente administrativo para profundizar en los aspectos políticos de su gestión, planteando un modelo distanciado de la campaña tradicional y basado en hechos demostrables
En un tono firme, el mandatario lanzó fuertes advertencias sobre la necesidad de combatir a los grupos narcos y a los sectores políticos que les brindan protección institucional
Finalmente, invitó a los vecinos a demandar respuestas tangibles a cualquier actor político, pidiendo que evalúen sus carreras a través del trabajo concreto, ya que, advirtió, "las palabras se las lleva el viento"
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