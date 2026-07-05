

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, presentó este viernes al mediodía su habitual informe de gestión, detallando los avances en materia de obra pública y la situación financiera del municipio . En su mensaje a la comunidad, destacó que estas acciones visibilizan el funcionamiento real de las empresas del Estado que el Ejecutivo local tiene el deber de administrar .

Desarrollo de infraestructura y servicios urbanos

Respecto a la obra de pavimento de hormigón, los trabajos se concentran en la calle Lavalle al 900, donde ya finalizó la segunda etapa y comenzó el proceso de fraguado . Según lo proyectado, la próxima semana se avanzará con la preparación del suelo y pavimentación de Lavalle al 1000, aprovechando los días operativos a pesar del feriado del 9 de Julio . Además, se intervinieron distintos sectores con bacheos importantes,

Para garantizar el mantenimiento del asfalto, el municipio adquirió tres pallets completos de brea destinados al tomado de juntas mediante fusor, un trabajo preventivo que actualmente se ejecuta en calle Güemes, para evitar filtraciones de agua . En paralelo, las cuadrillas de alumbrado instalaron nuevas luminarias LED en calle Las Heras, consolidando una política de Estado que el municipio lleva adelante desde hace una década .

Inversiones en espacios públicos y ambiente

Con recursos municipales, se encuentra en su etapa final la construcción de la nueva vereda en la Jefatura de Policía de la Unidad Regional 3, estableciendo un nuevo estándar que busca solucionar el deterioro de las viejas baldosas céntricas . Las mejoras incluyen la reubicación de los medidores de agua hacia el espacio verde, lo que permitirá reparaciones futuras más eficientes . Simultáneamente, se está concluyendo una vereda comunitaria en calle La Argentina al 100 para brindar salida segura en zonas que aún no cuentan con cordón cuneta .

En el Complejo Ambiental, el vivero municipal sigue expandiéndose bajo la dirección de la ingeniera Cristina Millet . Jóvenes becados del proyecto local sostienen las tareas de concientización sobre separación de residuos y arbolado público, recibiendo recientemente camperas de trabajo por parte del Ejecutivo .

Finanzas municipales y pago de sueldos

En materia económica, el gobierno local confirmó la erogación de 238 millones de pesos correspondientes a los salarios del personal, un compromiso que fue efectivizado el día martes . Tras el pago de estas obligaciones, la disponibilidad de caja del municipio, distribuida en diversas cuentas bancarias, arrojó un saldo positivo de 3.769.167.509 pesos .

El ejercicio de la política y el mensaje contra la corrupción

El discurso del intendente trascendió el balance netamente administrativo para profundizar en los aspectos políticos de su gestión, planteando un modelo distanciado de la campaña tradicional y basado en hechos demostrables . Meyer enfatizó que la verdadera política radica en ejecutar obras y mostrar los números de manera transparente, y no en buscar ganar elecciones haciendo ruido publicitario . Según su postura, el liderazgo exige honrar la administración, trabajar a cambio del sueldo asignado y evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos .

En un tono firme, el mandatario lanzó fuertes advertencias sobre la necesidad de combatir a los grupos narcos y a los sectores políticos que les brindan protección institucional . Subrayó que los fondos y el destino de la sociedad no deben caer en manos de "chorros, inescrupulosos, delincuentes o corruptos" .

Finalmente, invitó a los vecinos a demandar respuestas tangibles a cualquier actor político, pidiendo que evalúen sus carreras a través del trabajo concreto, ya que, advirtió, "las palabras se las lleva el viento" .

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