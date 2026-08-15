El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, presentó este viernes el balance semanal de gestión municipal, con un repaso de obras en ejecución, pagos realizados y el estado de las reservas del municipio.

Avances en pavimento y luminaria

Meyer informó que se está terminando la última mano de pavimento en calle Tucumán, hasta ruta 178. Según precisó, el municipio lleva ejecutadas 170 cuadras de pavimento —unos 17 kilómetros, entre Las Rosas y Los Cardos— a lo largo de nueve años de gestión. También destacó la instalación de luminaria LED en calle Ciudad de Coronda, entre ruta 178 y Maipú, sector que ya cuenta con cloaca, agua y gas.

Nuevo loteo y obras menores

El intendente detalló que avanza la obra de un nuevo loteo de dos manzanas con más de 80 lotes, que incluye tendido eléctrico —con una inversión municipal de alrededor de 200 millones de pesos—, red cloacal a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias, que conduce Verónica Mansilla, y red de agua. Una vez terminados los servicios básicos, se avanzará con la inscripción para los lotes. Además, mencionó la construcción de una vereda comunitaria en calle Buenos Aires al 1.600 y el recambio de tubos de desagüe en el Camino 16.

Licitación de hormigón y maquinaria

Meyer anunció la apertura del sobre de una nueva licitación por mil metros cúbicos de hormigón, la tercera del año, destinada a continuar el plan de pavimentación en calles Saavedra, Córdoba y Tuzangó. Precisó que en lo que va del año se invirtieron casi 500 millones de pesos en hormigón y que, contabilizando más de 16 licitaciones desde el inicio de su gestión, se compraron aproximadamente 23.000 metros cúbicos, por una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos en nueve años. También se refirió a la incorporación de una retroexcavadora JCB nueva, que se suma a otra JCB con año y medio de uso y una CASE 2018.

Aportes institucionales y agenda

El municipio realizó aportes por 9.244.000 pesos a instituciones locales gravadas por ordenanza: el Zanco Local, Bomberos Voluntarios, el Centro de Acción Familiar N.º 8 y la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Meyer recordó además el acto por el aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se realizará este lunes a las 10.30 en la Escuela San Martín, con izamiento de bandera a las 10 en la Plaza Manuel Belgrano.

Pagos de la semana

Entre las erogaciones informadas figuran 35.083.000 pesos a Aguas Santafesinas, 136.400.000 pesos por la retroexcavadora, 21 millones en combustible, 10 millones en árboles, 7.500.000 en materiales para calle Salta, 4.500.000 en tubos para caminos rurales, 4 millones en cabezales LED, 2.300.000 al ENRES y cerca de 10 millones a profesores de la Casa de la Cultura. En total, el municipio pagó esta semana alrededor de 260 millones de pesos. Meyer indicó que las reservas municipales consolidadas ascienden a 3.760.418.358 pesos.

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