

El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales en el puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá, con el objetivo de rehabilitar en breve la circulación en la zona.

Avances de la obra

Según informó el organismo en un comunicado oficial, ayer se concretó la repavimentación del puente y de sus accesos. Previamente se había completado la protección de los taludes en cada orilla, además de la colocación de barandas metálicas de contención y la cartelería correspondiente.

Entre hoy y mañana, y según las condiciones climáticas, Vialidad Nacional ejecutará la demarcación horizontal, que incluye el pintado del eje del puente, paso necesario para rehabilitar la circulación con las condiciones mínimas de seguridad vial.

Se mantiene la restricción de paso

Vialidad Nacional recordó que continúa vigente la restricción total de paso en el puente de la ex RN 9, entre Carcarañá y Correa. Como alternativa, se recomienda circular por la Autopista RN 9.

Del control del cierre del puente participan la municipalidad de Carcarañá y Gendarmería Nacional.

#CarcarañáDigital #VialidadNacional #RN9 #LasRosasDigital #TránsitoSantaFe