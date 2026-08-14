Bautista Hernández, propuesto para llevar la antorcha en Juegos Suramericanos

El departamento Iriondo propuso a Bautista Hernández, de 19 años y oriundo de Cañada de Gómez, para llevar la antorcha de los Juegos Suramericanos. Hernández, estudiante y deportista federado, integra la Selección Argentina de Básquet de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Discapacidad (FADASD).

Un recorrido deportivo desde los cinco años

Nacido el 27 de junio de 2007, Hernández tiene síndrome de Down y atresia esofágica. Desde los cinco años practica básquet en el Sport Club Cañadense (SCC), club en el que realizó todas las divisiones inferiores. Actualmente forma parte del plantel de la categoría Liga Próximo Masculino. Es deportista federado de la Asociación Cañadense de Básquet.

Logros a nivel internacional

Hernández fue citado para representar a la Selección Argentina de Básquet de FADASD. Con ese seleccionado, obtuvo el subcampeonato del Open Europeo disputado en Ferrara, Italia, en 2025. En 2026 integró el plantel que se consagró campeón invicto del Torneo Mundial realizado en Kordmend, Hungría. Siendo el único jugador santafesino en integrar ese plantel.

Contacto

Para más información sobre la propuesta, las personas interesadas pueden comunicarse con la madre de Bautista, Graciana Manzone, al 3471 686095.