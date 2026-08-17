

Las Rosas conmemoró ayer el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, con una jornada que comenzó con el izamiento de la Bandera en la Plaza Manuel Belgrano y continuó con el acto oficial en la Escuela N.º 940 "General José de San Martín".

Autoridades presentes

Del acto participaron el intendente Javier Meyer, concejales, miembros del Gabinete Municipal, autoridades locales, instituciones educativas y clubes de la ciudad.

Agradecimientos

El municipio agradeció la colaboración de la Escuela N.º 940 "General José de San Martín", la Escuela Especial Alfonsina Storni N.º 2042, Emilia Serra y la Banda Municipal Manuel Belgrano, además de a todos los que acompañaron la conmemoración.

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