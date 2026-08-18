Un camionero fue secuestrado en la madrugada del 15 de agosto en una colectora de Salto Grande, sobre la Ruta Nacional 34, en un nuevo episodio de piratería del asfalto en la región. El hombre, oriundo de Ramírez (Entre Ríos), fue reducido por delincuentes armados y privado de su libertad durante varias horas, mientras el camión que conducía —un Mercedes-Benz 1634 blanco, propiedad de Matías Heffel, de Hernández, Entre Ríos— era llevado hacia Córdoba. Fue liberado esa misma jornada a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, en el cruce con la Ruta Provincial 12, jurisdicción de Tortugas, tras hacer señas de auxilio a otro camionero que circulaba por la zona.

El hecho

Según el relato del propietario del vehículo a Cadena 3 Rosario, el camión había descargado mercadería en el puerto de General Lagos y se dirigía hacia Santiago del Estero. El chofer se detuvo cerca de las 2 de la madrugada para descansar y, alrededor de las 6, fue sorprendido por dos delincuentes armados: le reventaron el vidrio del acompañante, se subieron al vehículo, lo apuntaron con un arma de fuego y le precintaron brazos y piernas.

El grupo condujo el camión hasta la zona de Luis Palacios, donde desengancharon el acoplado —posteriormente hallado frente a una estación de servicio— e intentaron inutilizar el rastreo satelital rompiendo parte del vehículo. Al chofer lo trasladaron a un automóvil oscuro y lo encapucharon, mientras el camión seguía rumbo a la autopista hacia Córdoba. Según el relato, la banda incluso habría hecho una parada en Roldán para cargar combustible tanto en el camión como en el vehículo de apoyo.

El camionero permaneció cautivo varias horas. Antes de liberarlo, los delincuentes le fotografiaron el documento y lo amenazaron para que no denunciara el secuestro y sólo reportara el robo del camión. Pese a la advertencia, el trabajador declaró ante las autoridades.

El relato del dueño del camión

La víctima directa del hecho no realizó declaraciones públicas. Quien habló con la prensa fue Matías, propietario del vehículo, que reconstruyó lo sucedido a partir de lo que le transmitió el chofer. Sobre el estado del trabajador tras el episodio, dijo: "Hoy está muy asustado, tiene mucho miedo y no puede dormir". También cuestionó las dificultades para acceder a las cámaras de la autopista: "La autopista tiene domos que filman continuamente. Es raro cómo pudo evadir todos los controles".

Como hipótesis personal —aclaró que no es una conclusión oficial— planteó que el camión podría ser destinado al llamado "emponchado": "Compran camiones chocados y les cambian la documentación. Al que está bien le ponen la documentación del chocado y sale nuevamente a la venta".

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la identidad de los responsables. La investigación continúa para dar con el camión, que sigue sin aparecer, y esclarecer quiénes integraron la banda que ejecutó el asalto.

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