

El piloto rosense Pablo Tedeschi ganó la primera final de la categoría Fiat 600 TS en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo, en el marco de la sexta fecha del Nuevo Car Show. La competencia se disputó bajo condiciones de pista complicadas por lloviznas permanentes.

Un fin de semana a pura definición

El evento marcó el regreso de la categoría al escenario santiagueño después de más de dos años de ausencia, con una convocatoria de más de 120 vehículos distribuidos en cinco divisionales. La fecha tuvo, además, un atractivo especial: la definición de la etapa regular del campeonato en cada una de las clases.

En los Fiat 600 TS se disputaron dos finales con ganadores diferentes. En la primera, reservada para pilotos titulares, se impuso Tedeschi. La segunda final, que incluyó a pilotos invitados, tuvo como vencedor a Pablo Gieco. En el campeonato, el ganador de la etapa regular fue Alejandro Saucedo, que ahora se prepara para la definición del certamen.

Posiciones y clasificados a la Copa de Oro

Resultados en el resto de las categorías

En Clase 1 el triunfo fue para Nicolás Benito, mientras que Matías Scaglia se quedó con la etapa regular. En Clase 2, Nicolás González ganó tanto la final como la etapa regular. Joel Borgobello se impuso en Clase 3, con Andrés Cief como ganador de la etapa regular, y Marcos Karlen repitió victoria en el TC 4000, categoría cuya etapa regular quedó en manos de Brian Yacob.

#PabloTedeschi #NuevoCarShow #Fiat600TS #TermasDeRíoHondo #Automovilismo

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)