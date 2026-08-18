

Las vecinas de Las Rosas, Susana Forgia y Ana Mottura, experimentaron momentos de tensión tras quedar en medio de un prolongado sismo de magnitud 7.4 en la ciudad de Medellín, Colombia. El suceso ocurrió un lunes alrededor de las 07:15 de la mañana, mientras se alojaban en el noveno piso de un hotel en la comuna de El Poblado, a solo un par de horas de ser trasladadas al aeropuerto para emprender su viaje de regreso a la Argentina.

Evacuación y momentos de tensión

Al percibir el prolongado movimiento telúrico, las alarmas de alerta temprana en los dispositivos móviles comenzaron a sonar. Ambas mujeres fueron evacuadas rápidamente por las escaleras del edificio. Según relataron en su testimonio a 4TV, actuáron de forma instintiva ayudando a otras personas a descender, mientras algunos turistas sufrían crisis de angustia, mareos y falta de aire producto del pánico.

A pesar de la intensidad y de la atípica duración del evento para esa región, no se registraron derrumbes estructurales graves en las inmediaciones del alojamiento, limitándose a daños menores y caídas de revoque.

El regreso a la ciudad

Tras el cese del sismo y luego de permanecer un tiempo a resguardo en el exterior, la actividad en la zona comercial y en las instituciones educativas vecinas retomó su normalidad en cuestión de minutos. Afortunadamente, el contingente no sufrió ningún tipo de lesión y lograron trasladarse con éxito hacia el aeropuerto local. Tras atravesar con cierta tensión un túnel vial de ocho kilómetros, abordaron su vuelo para finalmente regresar sanas y salvas a Las Rosas.