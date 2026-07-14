

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) presentó este martes en Dallas la Trionda Final, una edición especial de la pelota oficial diseñada para disputar los últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026. El balón se utilizará en las dos semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la gran final del certamen.

El estreno oficial se concretó hoy en el cruce entre Francia y España. Y este miércoles será empleada en el partido que jugarán Argentina e Inglaterra en la ciudad de Atlanta.

Diseño exclusivo para las instancias finales

Según explicó la FIFA, el nuevo modelo presenta una base negra con detalles en dorado, rojo y rosa. El color dorado hace alusión al trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el fondo oscuro busca resaltar el diseño general del balón. Además, lleva impresos los nombres de las sedes de estos últimos encuentros: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Las otras 16 ciudades anfitrionas del torneo aparecen distribuidas sobre la superficie mediante gráficos triangulares.

Tecnología y control en el campo

Más allá del cambio estético, la Trionda Final conserva la estructura de cuatro paneles termosellados del modelo anterior, garantizando el mismo comportamiento en velocidad, bote y control. También mantiene el sistema Connected Ball, un sensor interno que registra 500 datos por segundo y transmite información en tiempo real al VAR, tecnología que ya permitió anular un gol de Croacia ante Portugal en la actual copa.

Antes de su estreno oficial, la Selección Argentina ya realizó entrenamientos con este balón, y Lionel Messi participó de una producción fotográfica para su presentación.

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