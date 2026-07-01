

-Hablemos de la mayor sorpresa del Mundial 2026. Cabo Verde, un pequeño país africano, está en los 16avos de final e invicto. Para entender este fenómeno que cautiva al mundo futbolero de cara a su histórico cruce contra Argentina, preguntaremos para quienes no sabemos absolutamente nada de este país, ¿dónde queda y cuál es su historia?

-Cabo Verde es un pequeño archipiélago situado frente a la costa de África Occidental. Fue una colonia de Portugal hasta que logró su independencia en 1975. Hablamos de un país diminuto, con alrededor de 500.000 habitantes en sus islas, pero que tiene una particularidad demográfica enorme: debido a una migración histórica motivada por las sequías y la economía, hay casi un millón de caboverdianos viviendo en el extranjero.

-Siendo un país tan pequeño, ¿cómo es posible que hayan armado una selección capaz de competir —y avanzar— en un Mundial de la FIFA?

-Ahí radica su mayor curiosidad! Cabo Verde ha encontrado su "cantera" en esa inmensa diáspora. Es una verdadera "Selección de la globalización". De los 26 futbolistas convocados para este torneo, 14 o 15 de ellos ni siquiera nacieron en Cabo Verde, sino en los países a los que emigraron sus padres o abuelos. El equipo cuenta con jugadores nacidos en Países Bajos, Francia, Portugal, e incluso en Estados Unidos e Irlanda. De hecho, Vozinha, el experimentado arquero de 40 años, es el único del plantel que llegó a debutar en la liga local caboverdiana. El resto se formó futbolísticamente en Europa.

-¡Increíble! Y siendo debutantes absolutos en la Copa del Mundo, ¿cómo fue su camino hasta llegar aquí?

-Fue histórico. Recordemos que el país jugó su primer partido de Eliminatorias recién en el año 2003. En este Mundial 2026 cayeron en el dificilísimo Grupo H, pero sorprendieron a todos clasificando invictos: empataron 0 a 0 contra España, igualaron 2 a 2 frente a Uruguay y cerraron con otro 0 a 0 contra Arabia Saudita. Superaron la fase de grupos sin perder un solo partido.

-¿Quién es la mente maestra detrás de este equipo y como juegan?

-El líder del equipo es su director técnico, Pedro Leitão Brito, conocido cariñosamente como "Bubista". Él impuso un lema muy claro para este torneo: "Sin miedo y con disciplina". Tácticamente, ordenó al equipo con un esquema de 4-1-4-1 o 4-2-3-1 en un bloque medio-bajo, invitando al rival a avanzar para luego defender de manera muy ordenada. Pero lo más fascinante es su mentalidad, basada en el concepto nacional de "morabeza" (2), que se traduce como vivir "sin estrés". Para mantener la unidad y la identidad a pesar de venir de tantos países distintos, Bubista les exige que dentro de la concentración hablen únicamente en criollo (1)".

-¿A qué jugadores clave debería seguir de cerca el público que apenas los está descubriendo?

-Hay varios nombres fundamentales. Ryan Mendes es el capitán, el máximo goleador histórico y, a sus 36 años, el corazón del equipo en ataque. También está Dailon Livramento, un potente delantero nacido en Rotterdam (Países Bajos) que fue vital con sus goles en la clasificación. Y en el medio campo destaca Kevin Pina, el motor del equipo, quien dejó una frase fabulosa para explicar la mentalidad de los "Tiburones Azules". Dijo que enfrentar a potencias mundiales no es ningún "monstruo de siete cabezas" y que dentro de la cancha son todos iguales.

-Ahora les toca medirse nada menos que ante la Argentina de Lionel Messi. ¿Cómo se vive la previa de ese partido?

-Como un verdadero sueño. El duelo será este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Para los jugadores es el punto máximo de sus carreras; como dijo el arquero Vozinha: "Es un sueño para cualquier futbolista jugar con Argentina y contra Lionel Messi". Y atención al factor del público: los caboverdianos podrían ser locales. Se calcula que hay unos 500.000 ciudadanos de Cabo Verde viviendo en Estados Unidos. Así que las tribunas estarán repletas de camisetas azules y sonará a todo volumen la "morna", la icónica música tradicional de estas islas. Gane o pierda, Cabo Verde ya se ganó el título de la historia más entrañable de este Mundial.

Por Gael Houx

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Notas:

(1) - El Criollo de Cabo Verde (o kriolu) es la lengua materna de casi toda la población del archipiélago . Es una lengua mixta que nació de la mezcla entre el portugués colonial y varias lenguas de África Occidental.