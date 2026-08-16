Liga Cañadense: cómo les fue a los equipos rosenses en el Clausura

Williams Kemmis ganó, Belgrano empató y Almafuerte cayó en la última fecha jugada del torneo de Primera División.
Deportes16 de agosto de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

wkemmis agosto 2026
Los tres representantes de Las Rosas en Primera División de la Liga Cañadense tuvieron resultados dispares en la última fecha del Torneo Clausura 2026: Williams Kemmis se impuso como visitante, Belgrano igualó en su estadio y Almafuerte cayó de local.

Zona 3: triunfo de Williams Kemmis

Por la fecha 4, Williams Kemmis venció 1 a 0 a Unión de Tortugas como visitante, con gol de Bosco de penal. El arbitraje estuvo a cargo de Oscar Santillán. Con este resultado, el equipo verdinegro se ubica segundo en la tabla de posiciones de su zona, con 9 puntos, detrás de Defensores, que lidera con 10.

En la misma zona, Almafuerte cayó 1 a 0 como local ante Defensores, con gol de Arballo. El partido fue dirigido por Alberto Ramírez. El equipo celeste quedó cuarto en la tabla, con 4 puntos.

Zona 2: empate de Belgrano

Por la fecha 3, Belgrano igualó 2 a 2 como local frente a N.O.B., con goles de Rosetti y Castagno para el equipo rosense. Bravo, de penal, y Saracho habían marcado para la visita. Dirigió el encuentro Leandro Bottoni. Con este resultado, Belgrano suma 2 puntos y se ubica quinto en su zona.

Próxima fecha

En la Zona 3, por la quinta fecha, Williams Kemmis recibirá a Almafuerte, mientras que Defensores visitará a San Jerónimo. En la Zona 2, por la cuarta fecha, Belgrano será local ante Unión Villa Eloísa.

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