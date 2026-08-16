

Los tres representantes de Las Rosas en Primera División de la Liga Cañadense tuvieron resultados dispares en la última fecha del Torneo Clausura 2026: Williams Kemmis se impuso como visitante, Belgrano igualó en su estadio y Almafuerte cayó de local.

Zona 3: triunfo de Williams Kemmis

Por la fecha 4, Williams Kemmis venció 1 a 0 a Unión de Tortugas como visitante, con gol de Bosco de penal. El arbitraje estuvo a cargo de Oscar Santillán. Con este resultado, el equipo verdinegro se ubica segundo en la tabla de posiciones de su zona, con 9 puntos, detrás de Defensores, que lidera con 10.

En la misma zona, Almafuerte cayó 1 a 0 como local ante Defensores, con gol de Arballo. El partido fue dirigido por Alberto Ramírez. El equipo celeste quedó cuarto en la tabla, con 4 puntos.

Zona 2: empate de Belgrano

Por la fecha 3, Belgrano igualó 2 a 2 como local frente a N.O.B., con goles de Rosetti y Castagno para el equipo rosense. Bravo, de penal, y Saracho habían marcado para la visita. Dirigió el encuentro Leandro Bottoni. Con este resultado, Belgrano suma 2 puntos y se ubica quinto en su zona.

Próxima fecha

En la Zona 3, por la quinta fecha, Williams Kemmis recibirá a Almafuerte, mientras que Defensores visitará a San Jerónimo. En la Zona 2, por la cuarta fecha, Belgrano será local ante Unión Villa Eloísa.

#LigaCañadense #LasRosas #WilliamsKemmis #Belgrano #Almafuerte