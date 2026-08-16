

Agustín Carranza, representante del gimnasio Box Monzón, venció por puntos a Pablo Silva, del Gym Empalme Norte de Rosario, en un combate de boxeo amateur disputado el viernes 14 de agosto en la localidad de Barrancas.

La pelea se pactó a tres rounds de tres minutos y contó con la presencia de público en las gradas.

Una velada con nueve combates

El resultado se dio en el marco de una gran velada de boxeo organizada en el Club Atlético y Recreativo Juventud Unida (CARJU), ubicado en avenida Paganini 747, en Barrancas. El evento comenzó a las 21 y contó con una programación de nueve peleas, protagonizadas por boxeadores de distintos gimnasios de la región que subieron al ring para ofrecer una noche cargada de emoción y adrenalina.

La jornada fue fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, y desde la organización invitaron a toda la comunidad a acompañar una noche a puro boxeo, con una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Diferencia de peso

En su combate, Carranza llegó a la pesada con 62 kilos, mientras que Silva marcó 63,400 kilos. Pese a la diferencia de más de un kilo entre ambos boxeadores, el combate se desarrolló según lo previsto y los jueces terminaron dándole la victoria a Carranza por puntos.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)