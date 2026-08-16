

La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa su recorrido por la provincia y este sábado sumó dos nuevas paradas: pasó por Gálvez y llegó a Coronda, donde fue recibida por la comunidad en una jornada que combinó deporte, entretenimiento y propuestas para toda la familia.

De Gálvez a Coronda

Tras partir desde Rosario y pasar por San Lorenzo, el Fuego Suramericano llegó a Gálvez y continuó hasta Coronda. Allí, la concentración se realizó en la intersección de San Martín y Ruta Nacional N.º 11, y el recorrido atravesó distintos sectores de la ciudad hasta llegar a Plaza Urquiza.

Una jornada con deportistas y vecinos

La Antorcha fue llevada por Verónica Gómez, Adolfo Salman, Fernando Ortiz, Eduardo Villarreal, Denisse Romano, Facundo Chamorro, Emilia Calvo, Miguel Stangaferro y Araceli González, quienes se turnaron en los distintos tramos del recorrido. También participaron instituciones, estudiantes y vecinos, que acompañaron el paso del Fuego Suramericano hasta Plaza Urquiza y se sumaron a la celebración de los Juegos.

El Tour Suramericano en Plaza Urquiza

Como parte del Tour Suramericano, Plaza Urquiza se convirtió en un punto de encuentro para grandes y chicos, con propuestas gratuitas vinculadas al espíritu de los Juegos. La comunidad pudo disfrutar de experiencias inmersivas y de realidad virtual, simuladores tecnológicos y distintas actividades interactivas, además de espectáculos en vivo y otras sorpresas. De esta manera, Coronda se sumó a la celebración de Santa Fe 2026 y acercó a vecinos de distintas edades al espíritu de los Juegos antes de su inicio.

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