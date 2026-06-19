Santiago D’Abarno, guardameta oriundo de Las Rosas, de 29 años, se suma como una pieza importante para el proyecto del equipo del Inter Ibiza, en la Tercera Real Federación Española de Futbol (RFEF).





Desde el club destacan que D'Abarno aportará "experiencia, seguridad y liderazgo bajo los tres palos". Se trata de un portero que se caracteriza por su gran personalidad y un destacado juego aéreo, cualidad potenciada por su estatura de 1,88 metros. El nuevo fichaje llega a la isla tras su última etapa defendiendo la portería de La Cala del Moral, consolidando así una trayectoria que abarca tanto el continente europeo como el americano-

En Argentina, el rosense se formó en diversas categorías de clubes importantes como Rosario Central y Atlético Rafaela, y militó en Sportivo Las Parejas, el Club Atlético Almafuerte (donde inició su formación deportiva) y en el Belgrano Atlético Club . Su experiencia en Europa incluye su paso por el ASD Nike Calcio en Italia y su integración en la estructura del Málaga CF, donde llegó a formar parte del Málaga C y del Atlético Malagueño.

Con este anuncio, el club le ha dado una cálida bienvenida a la "Familia Inter".

El Inter Ibiza Club Deportivo es una entidad de fútbol español con sede en la isla de Ibiza, fundado en el año 2014 por el médico deportólogo argentino Carlos Fourcade, quien ejerce como entrenador del equipo.

El club disputa sus encuentros como local en el Estadio de Can Cantó, un recinto con capacidad para 1.000 espectadores-



Debido al origen de sus creadores y a la presencia constante de exjugadores y directivos de esa nacionalidad, es conocido popularmente como “el equipo argentino de Ibiza”. Debido al origen de sus creadores y a la presencia constante de exjugadores y directivos de esa nacionalidad, es conocido popularmente como “el equipo argentino de Ibiza”. Esta identidad sudamericana se refleja también en sus colores oficiales, el azul y el amarillo, elegidos en homenaje al club argentino Rosario Central.