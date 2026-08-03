Ubaldo Matías Zamparutto volvió a escribir una página grande del fútbol regional: a sus 47 años marcó el gol número 200 de su carrera y le dio a San Jerónimo el empate 1 a 1 ante Unión de Tortugas, por la segunda fecha del Clausura 2026 de la Liga Cañadense.

Una carrera histórica

El delantero, oriundo de Bustinza, alcanzó la cifra con goles convertidos en las ligas Cañadense y Totorense, además de los torneos federales. Fue durante años uno de los grandes conductores del "Globo" de Bustinza y tuvo un paso por numerosas instituciones de la región. A su trayectoria como jugador le suma su trabajo como director de "El Canducho y La Liga", medio deportivo que desde hace más de 20 años marca agenda en el sudoeste santafesino.

Las palabras del goleador

"Felicidad por el empate y por seguir en la punta. Contento de ver a los compañeros de cuarta y primera felices por el gol 200; eso es lo que lo llena a uno", expresó Zamparutto en sus redes sociales. Además, agradeció al Club Atlético San Jerónimo "por abrirme las puertas a los 47 años".

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