

Este primer fin de semana de julio, la Copa Santa Fe avanza con jornadas decisivas tanto para el fútbol masculino como para el femenino. En el plano de los equipos de la región, destacan las participaciones de Atlético San Jorge, que intentará sellar su pase a las semifinales femeninas, y de Sportivo Las Parejas, que se prepara para disputar la última llave pendiente de la tercera fase de varones.

Atlético San Jorge por el pase a semifinales

En el certamen femenino se disputarán tres de las cuatro revanchas correspondientes a los cuartos de final. El gran foco de atención regional estará en el partido del domingo a las 15 horas, cuando Atlético San Jorge visite a Colón en el campo auxiliar Rafael Batres de la capital provincial. El equipo santafesino llega con la sólida ventaja de haber ganado 2 a 0 en el partido de ida.

La agenda de mujeres se completará con el duelo del sábado entre Defensores de la Costa y Unión de Santa Fe (igualaron 1 a 1 en la ida), y el choque dominical donde Adiur recibirá a Argentino de San Lorenzo tras imponerse 2 a 1 en el primer cruce.

El camino de Sportivo Las Parejas

Por el lado de la competencia masculina, la tercera fase ya resolvió diez de sus doce llaves. Este sábado, Ciclón Racing y Colón de San Justo definirán al penúltimo clasificado para los octavos de final, instancia donde el ganador enfrentará al vigente campeón, Unión de Santa Fe.

Una vez concluido este encuentro, la mirada zonal se centrará en la única serie restante de la fase: el enfrentamiento entre Sportivo Las Parejas y Timbuense, cuyo inicio está programado para la próxima semana.

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