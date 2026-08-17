Accidente en Ruta 13: un vehículo impactó contra un árbol

Dos personas oriundas de El Trébol fueron trasladadas al SAMCo de Carlos Pellegrini tras despistar en el kilómetro 50.
Bomberos17 de agosto de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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Minutos después de las 11, los Bomberos Voluntarios fueron convocados por un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 50, a pocos metros de la salida de Carlos Pellegrini hacia El Trébol.

Impacto contra un árbol

Al arribar al lugar, el personal de bomberos encontró un vehículo Toyota en el que se desplazaba una pareja, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Claudio Turco, las personas serían oriundas de El Trébol.

Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó impactando contra un árbol ubicado en la cuneta.

Atención médica y operativo conjunto

Los dos ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al SAMCo de Carlos Pellegrini para recibir atención médica.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y del SAMCo local.

Fuente y fotos: Portal Pellegrinense

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