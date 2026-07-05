

La brigada USAR ARG-15, perteneciente a la provincia de Santa Fe, arribó a Venezuela pasadas las 2 de la madrugada de este domingo. Tras un breve descanso inicial, los especialistas comenzaron a descargar todo el equipamiento logístico para trasladarse de inmediato a la zona asignada y montar su Base de Operaciones.

Esta misión internacional está integrada por el equipo especializado en búsqueda y rescate urbano de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. El contingente había iniciado su despliegue este sábado, partiendo desde la Base Aérea Militar de El Palomar, en Buenos Aires, a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea.

Ocho toneladas de tecnología para el rescate

Además del personal humano capacitado para este tipo de emergencias, la delegación santafesina trasladó ocho toneladas de equipos técnicos. Este material es indispensable para garantizar la autonomía del contingente y será utilizado de manera inminente para intervenir en las complejas operaciones de búsqueda y salvamento en las áreas afectadas.

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