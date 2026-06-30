

Un incidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de la avenida Dickinson y San Martín, en la ciudad de Las Rosas, con la colisión entre una camioneta y un automóvil. El choque dejó un saldo de tres personas heridas, todas residentes locales, quienes fueron trasladadas al hospital para su correspondiente evaluación médica.

Rescate y atención de los heridos

En el interior del automóvil viajaban dos personas que, tras el impacto, reportaron dolores en diferentes partes del cuerpo y cortes. Por protocolo de seguridad, el personal de emergencia procedió a inmovilizarlas y rescatarlas para su posterior traslado a la guardia, utilizando una ambulancia del hospital y una unidad de rescate de Bomberos. Por su parte, el conductor de la camioneta, único ocupante de ese vehículo, logró salir por sus propios medios refiriendo un golpe en un pie y fue derivado al hospital en un móvi.

Operativo de emergencia coordinado

El abordaje del siniestro requirió un amplio despliegue en la vía pública. Según detalló Diego Balán, Jefe del cuerpo de Bomberos, se trabajó en el lugar con tres unidades. Las tareas de asistencia, control del tránsito y aseguramiento del perímetro contaron con la colaboración activa del personal policial, equipo médico del SAMCo e inspectores de la municipalidad.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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