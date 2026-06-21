

Durante la noche de este sábado, un vehículo que transitaba por la Ruta 178 fue consumido por un incendio a escasos seis kilómetros del cruce con la Ruta 28S. A pesar de la magnitud del siniestro, los tres ocupantes del rodado lograron salir a tiempo de la cabina y no sufrieron lesiones.

Operativo de bomberos en la ruta

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 horas, momento en que los Bomberos Voluntarios de Las Parejas recibieron la alerta. Rápidamente, dos dotaciones acudieron al lugar para sofocar el fuego que afectaba a un automóvil Ford Ka. Según las primeras informaciones brindadas por los rescatistas, los pasajeros son oriundos de la localidad de Villa Constitución.

Posibles causas del siniestro

Las autoridades pertinentes indicaron que el inicio del fuego se habría originado a raíz de un desperfecto mecánico en el rodado. Además del personal de bomberos, el operativo contó con el apoyo activo del Comando Radioeléctrico y de inspectores de tránsito de la Municipalidad de Las Parejas, quienes se encargaron de asegurar la zona y ordenar la circulación vehicular para prevenir accidentes secundarios.

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Fuente y foto: Radio Las Parejas