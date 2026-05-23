

Un principio de incendio vehicular movilizó a los servicios de emergencia de la ciudad de Cañada de Gómez este sábado alrededor de las 20:10 horas. El siniestro afectó a un automóvil Fiat Siena que circulaba por la calle Ballesteros, a escasos metros de su intersección con Pellegrini.

Según los primeros reportes oficiales, el conductor del vehículo notó la presencia de fuego debajo del asiento trasero mientras se desplazaba por el lugar. El incidente se originó a raíz de un desperfecto en la bomba de nafta, lo que provocó daños materiales limitados al tapizado y la alfombra del habitáculo.

Ante la urgencia, el propietario del rodado reaccionó con rapidez y utilizó un extintor para realizar un primer ataque. Esta acción fue clave para lograr controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara por el resto de la unidad.

Operativo de seguridad y enfriamiento

A los pocos minutos, arribaron al lugar dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes tomaron el control de la situación. El personal procedió a verificar y asegurar la escena, además de realizar las tareas de enfriamiento correspondientes en el sector afectado.

El operativo requirió especial precaución y un perímetro seguro debido a que el automóvil contaba con un equipo de Gas Natural Comprimido (GNC). En el lugar también prestó colaboración personal de Control Urbano y efectivos de la policía local para ordenar el tránsito durante las tareas de rigor.

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