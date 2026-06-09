Durante la madrugada de este martes 9 de junio, un incendio de gran magnitud afectó a una carnicería ubicada en la calle Italia al 500, en la ciudad de Las Rosas. El siniestro, reportado alrededor de las 3:20 horas, requirió un rápido despliegue de los servicios de emergencia locales.

Despliegue de bomberos y asistencia médica

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para combatir las llamas, trabajando de manera coordinada con el personal policial del Comando Radioeléctrico. Debido a la intensidad del fuego y a la gran cantidad de humo generado en la zona céntrica, fue indispensable la intervención de los equipos de salud.

Profesionales del SAMCo local se hicieron presentes para brindar asistencia a los vecinos de la cuadra que resultaron afectados por la inhalación de humo. Asimismo, el personal de emergencia llevó a cabo tareas preventivas de ventilación en las viviendas linderas para evitar mayores complicaciones respiratorias y estructurales.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se ha determinado qué originó el foco ígneo en el local comercial. Las autoridades confirmaron que las causas exactas del siniestro serán materia de investigación durante las próximas horas para lograr el esclarecimiento de los hechos.

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