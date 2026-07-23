

La Cooperativa de Servicios Telefónicos de Montes de Oca informó que fue sustraído el transformador de la EPE que alimenta el sistema de bombeo de agua potable de la localidad. El hecho afectará el funcionamiento de los pozos y podría provocar una disminución de la presión o interrupciones en el servicio durante las próximas horas.

El robo, en un punto ya afectado antes

El robo se produjo en las instalaciones eléctricas ubicadas frente al sector de los pozos de agua potable, sobre la RP28S, en el acceso a la localidad. El transformador fue retirado y parte de la estructura quedó tendida sobre el terreno. Según la Cooperativa, no se trata de un hecho aislado: el mismo punto ya había sufrido un episodio similar aproximadamente dos años atrás.

Impacto en el servicio

La falta del equipo impide sostener con normalidad el sistema de bombeo que abastece a la localidad, que no llega a ser cubierto por el Acueducto Centro Oeste. Por ese motivo, mientras las reservas disponibles permitan mantener el servicio, los usuarios podrían advertir una menor presión y, en algunos sectores, una eventual falta de agua.

Gestiones en marcha

Tras realizar la denuncia correspondiente, la Cooperativa inició las gestiones ante la EPE para obtener otro transformador. La normalización dependerá de la disponibilidad de un equipo de estas características y de los trabajos necesarios para su instalación. Hasta entonces, la Cooperativa pidió a los usuarios utilizar el agua potable de manera responsable y evitar consumos innecesarios.

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Fuente: LT23 - Jessica Imaz