

Las Rosas y toda la zona vivieron el amanecer más frío de lo que va del año, al registrarse una temperatura mínima de -4.8ºC en el área rural. El fenómeno climático, producido por el ingreso de una masa de aire antártico a principios de la semana, llegó a la región tras provocar nevadas en la Patagonia y Cuyo, perdiendo humedad en su trayectoria.

Impacto regional y pronóstico extendido

Según detalló Brian Sundt, representante de Infoclima en diálogo con Canal 4 Las Rosas, otras localidades cercanas como Bouquet e Iturraspe reportaron marcas térmicas aún inferiores. Las proyecciones meteorológicas indican que estas condiciones persistirán, y se esperan nuevas heladas a corto plazo. Si bien las temperaturas irán en leve ascenso durante los próximos días, las máximas mantendrán valores típicos de la estación invernal, oscilando entre los 15 y 17 grados.

Consecuencias en el sector agropecuario

En materia de precipitaciones, se anticipa un mes de julio con marcadas sequías, un escenario normal para la zona que vuelve casi imposible la posibilidad de nevadas locales. Respecto al impacto productivo, Sundt llevó tranquilidad al sector agrícola: los cultivos de trigo se encuentran en un estadio de desarrollo donde no son vulnerables a las heladas, mientras que las labores de cosecha previas ya han finalizado. Únicamente se sugirió mantener los recaudos habituales para la actividad ganadera frente a las bajas temperaturas.

Pronósticos

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