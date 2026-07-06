

Dos jóvenes de 21 años fueron aprehendidos el sábado por la tarde en la ciudad de Las Parejas, luego de intentar evadir un control policial mientras circulaban a alta velocidad en una motocicleta sin luces, utilizando un teléfono celular para iluminar el camino. Según informó la Policía local, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:50 horas durante un patrullaje preventivo.

Intento de fuga y resistencia

Al intentar ser identificados por los efectivos, los ocupantes del rodado emprendieron la huida. Esto desencadenó un seguimiento controlado por las autoridades que finalizó en la intersección de las calles 19 y 6.

En dicho lugar, el conductor, identificado por sus iniciales R.C.E., opuso resistencia al accionar policial. Durante el proceso de reducción, uno de los efectivos sufrió una lesión en su mano derecha. Por su parte, el acompañante (I.J.D.) fue demorado de manera preventiva para corroborar su identidad.

Procedimiento y situación legal

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron una motocicleta marca Corven de color negro que circulaba sin dominio colocado. Según los reportes oficiales, el rodado no registraba impedimentos legales.

La causa fue caratulada judicialmente como "Resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas", y las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez.

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