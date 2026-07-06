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En la mañana del domingo 5 de julio, personal de la Comisaría Primera de Las Rosas auxilió a un hombre que transitaba desnudo, con aparentes signos de ebriedad y heridas en el rostro, por la intersección de las calles Caseros y Saavedra.

Asistencia médica e investigación

Según detalla el parte de la Unidad Regional III del Departamento Belgrano, presentaba manchas de sangre en su nariz y boca al momento de ser interceptado a las 07:15 horas. Ante este cuadro, los agentes solicitaron la intervención de una ambulancia, que procedió a trasladarlo al SAMCo local para una evaluación clínica integral.

Durante el operativo policial, se dejó constancia de que el hombre logró identificarse verbalmente pero no pudo aportar mayores datos personales ni brindar detalles sobre las circunstancias que originaron su estado o sus lesiones.

Las actuaciones sumarias fueron elevadas a la Fiscalía de Cañada de Gómez, organismo que dispuso las diligencias correspondientes para investigar y esclarecer el hecho.

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