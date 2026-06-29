

El efectivo policial Damián López, de 35 años, falleció tras sufrir una severa lesión craneal durante los incidentes ocurridos el domingo al finalizar la final de la Liga Cañadense entre "Cremería" y Sportivo Las Parejas, en Carcarañá. Por el ataque, que tuvo lugar mientras la víctima realizaba un servicio adicional de seguridad, la Justicia detuvo a dos hombres.

Avance judicial y operativo de investigación

Las aprehensiones se concretaron tras allanamientos ordenados por el fiscal Juan Pablo Baños en las localidades de Carcarañá y Correa. Los sospechosos, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., ambos de 35 años, enfrentarán una audiencia imputativa en los Tribunales de Cañada de Gómez. Según la reconstrucción preliminar, López recibió un piedrazo que provocó su pérdida de equilibrio y caída contra una estructura metálica, derivando en un diagnóstico de muerte cerebral en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Postura firme del Gobierno provincial

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, remarcó el acompañamiento a la familia del oficial, quien era padre de dos hijos y prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán. "Para nosotros no son hinchas; son asesinos que atacaron a nuestra fuerza de seguridad", sentenció el funcionario, garantizando que el Estado brindará todo el peso de la ley para capturar al resto de los posibles implicados.

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