

Personal de la Brigada de Femicidio de Rosario, dependiente de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género Región II de la Policía de Investigaciones, detuvo este martes a un hombre señalado como sospechoso del femicidio de una mujer identificada como Débora Giuliana Bordón. El procedimiento se realizó por orden de la fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, Dra. Cerutti, en el marco de la causa caratulada como femicidio.

Según se informó, la intervención comenzó cuando personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) se hizo presente en un domicilio de calle Crespo 516, 1B, tras un llamado al 911, y allí constató lo que se presume fue un hecho de femicidio. A partir de ese hallazgo se solicitó la presencia del gabinete criminalístico y de la Brigada de Femicidio en el lugar.

Mientras el personal policial realizaba las primeras medidas en la escena, la Subdirectora Valeria Mujica comunicó al Subinspector Giraudo que el presunto autor del hecho podría encontrarse en una estación de servicio de calle Sarmiento y Pellegrini, en la ciudad de Rosario. Consultada al respecto, la Dra. Cerutti ordenó que el personal se dirigiera al lugar y procediera a la detención en caso de ser hallado.

En ese sitio, los efectivos interceptaron a un hombre que dijo llamarse A.A. M, con domicilio en calle Crespo 516, primer piso, departamento 1 — el mismo inmueble donde se produjo el hecho. El sospechoso, que vivió en la localidad de Piamonte y residía actualmente en Rosario, se encontraba junto a una mujer que sería su madre. Tras su identificación, fue aprehendido y trasladado para los trámites de rigor.

En paralelo, personal de la Brigada de Femicidio inició un relevamiento de cámaras y testigos en las inmediaciones del inmueble citado, mientras que desde la Fiscalía se solicitó la colaboración del sistema LINCE para el análisis de cámaras públicas. También intervino el médico de policía, quien examinó al aprehendio, y el enfermero policial, encargado de realizar las extracciones correspondientes.

La causa continúa bajo investigación y por el momento no trascendieron mayores datos sobre la víctima ni sobre las circunstancias previas del hecho.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional FM)

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