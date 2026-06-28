

Según detallaron fuentes oficiales en el parte médico y policial, la víctima recibió un piedrazo en medio de los disturbios que le hizo perder la estabilidad. Al caer abruptamente al suelo, impactó contra un objeto punzante, lo que provocó que un fierro se le incrustara en la región occipital del cráneo.

Operativo de traslado y diagnóstico

Dada la extrema complejidad de la lesión y el riesgo de vida, una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) coordinó su traslado de urgencia hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en la ciudad de Rosario.

Para garantizar un rápido ingreso al centro médico, la ambulancia contó con una escolta conformada por varias unidades de la Unidad Regional de San Lorenzo. Tras ser examinado de inmediato por los médicos de guardia, se constató la gravedad de la herida craneal.

Lamentablemente pasadas las 23 horas de este domingo, se confirmó la muerte cerebral del mismo. Eduardo Damián López, tenía 33 años, era oriundo de Rosario y cumplía funciones asiduamente en el Comando Radioeléctrico de Roldán.



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