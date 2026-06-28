Diagnóstico de muerte cerebral para el policía herido grave tras gresca en un partido en Carcarañá

El efectivo recibió un piedrazo, cayó sobre un objeto punzante que perforó su cráneo y debió ser derivado al Heca. Inicialmente se informó fallecimiento pero se especificó luego que tiene muerte cerebral.
Policiales28 de junio de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

heca2
Según detallaron fuentes oficiales en el parte médico y policial, la víctima recibió un piedrazo en medio de los disturbios que le hizo perder la estabilidad. Al caer abruptamente al suelo, impactó contra un objeto punzante, lo que provocó que un fierro se le incrustara en la región occipital del cráneo.

Operativo de traslado y diagnóstico

Dada la extrema complejidad de la lesión y el riesgo de vida, una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) coordinó su traslado de urgencia hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en la ciudad de Rosario.

Para garantizar un rápido ingreso al centro médico, la ambulancia contó con una escolta conformada por varias unidades de la Unidad Regional de San Lorenzo. Tras ser examinado de inmediato por los médicos de guardia, se constató la gravedad de la herida craneal. 

Lamentablemente pasadas las 23 horas de este domingo, se confirmó la muerte cerebral del mismo. Eduardo Damián López, tenía 33 años, era oriundo de Rosario y cumplía funciones asiduamente en el Comando Radioeléctrico de Roldán.

#Carcarañá #Policiales #ViolenciaEnElFútbol #Heca #Rosario

 

Te puede interesar
Lo más visto
Ganaderia en Argentina

Ganadería en Argentina

Las Rosas Digital
29 de junio de 2026
Por Marianela De Emilio -Ing. Agrónoma, Msc en Agro Negocios -. Aunque el stock cae... mejores precios, exportaciones y financiamiento vuelven atractiva la inversión ganadera. ¿Iniciará un ciclo de expansión?
Boletín de noticias