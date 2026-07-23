

El gobernador Pullaro puso en marcha la recuperación de la Ruta Nacional A012: “Hay un Gobierno Provincial que se hace cargo porque tiene un plan de obra pública y piensa en los santafesinos”*

A menos de un día de firmar la cesión de la arteria vial de Nación a la Provincia por 20 años, el gobernador santafesino dio inicio este mismo jueves a los trabajos de reparación. Las tareas tendrán una inversión provincial de 4.300 millones de pesos y comenzarán en la intersección con la ruta Nacional Nº 34.

Con una inversión de 4.300 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el acta para el inicio de las obras de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias en la Ruta Nacional A012. Los trabajos son posibles luego de que el mandatario provincial firmara con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, el convenio que establece la cesión de la arteria vial a la Provincia por 20 años.

“Estamos convencidos que saldremos adelante si logramos producir más, generar crecimiento económico y empleo”, afirmó Pullaro en su discurso, y en ese sentido destacó la articulación del estado con el sector privado “con el objetivo de llegar a las transformaciones que necesita la estructura productiva del país”.

El gobernador marcó que desde el Gobierno Provincial “podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional”, y sin embargo, dijo, “entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfieran la ruta para que nos hiciéramos cargo de la reparación y la infraestructura, con una planificación estratégica que nos permita dentro de unos años no volver a tener los mismos problemas”.

Además, Pullaro aseguró que la Provincia tiene “un plan de obra pública y una idea pensada para administrar la infraestructura de los circuitos portuarios en Santa Fe” y en ese sentido, “hay un Gobierno que vino a hacerse cargo y resolver en este caso un problema estructural que cuando se repare, permitirá a la producción y la logística reducir costos, producir más, generando empleo y crecimiento económico a futuro”.

Obras sin corrupción y de calidad

La exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia, aseguró que la zona que atraviesa encarar esta tarea es una demostración a los santafesinos que “cada vez que el gobierno provincial dice que hará una obra, cumple con los plazos y les devuelve la obra pública sin corrupción, con transparencia y de calidad, para dejar un legado de provincia grande”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que “el 70 % de los camiones que pasan por la A012 son de otras provincias”, por lo que valoró el traspaso de la arteria vial a la Provincia al considerar que “tomamos las riendas de una solución que teníamos que alcanzar”, porque “los santafesinos somos otra gestión, somos un federalismo de acción que tomamos la ruta y pensamos a futuro con una planificación vial de todo el circuito de ingreso a los puertos”, aseguró.

Mejoras para el sector productivo

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, destacó la articulación público-privada que permitió

Por su parte, el intendente de Ibarlucea, Jorge Massón, manifestó que la obra es “muy importante para la región porque es un sector neurálgico por donde sale la producción de la provincia y del país” y destacó que el Gobierno Provincial “no se quedó en la queja sino que fue en busca de la solución”.

Su par de Roldán, Daniel Escalante, aseguró que la ruta A012 es “la columna que recorre todo el departamento y por donde pasa toda la producción” y subrayó que la obra permitirá “mejorará el sector productivo, nos permitirá vivir mejor y comunicarnos mejor, pero sobre todo, esta obra salvará vidas”.

Las obras a ejecutar

Las tareas, que serán ejecutadas por la empresa Pose, comenzarán en la intersección de la A012 con la ruta Nacional Nº 34. El plazo estimado de ejecución es de entre seis y siete meses. Se sumarán otras dos intervenciones ya previstas sobre el corredor: la construcción de la rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la A012, incluida en la segunda etapa del Camino de la Cremería; y una nueva rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será retomado por la provincia para adecuarlo y licitarlo.



Del acto participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los senadores Ciro Seisas y Armando Traferri; la diputada Silvana Di Stefano; intendentes y presidentes comunales de la región; legisladores provinciales y nacionales; y representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario.

#RutaA012 #Pullaro #SantaFe #ObraPública #Infraestructura