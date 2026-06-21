

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe abre este 22 de junio la inscripción para incorporar 1.400 cadetes a la Policía provincial. La convocatoria, canalizada a través del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), se extenderá de forma online hasta el 15 de agosto y destaca por ofrecer un esquema de becas de hasta 500.000 pesos mensuales.

Formación y beneficios económicos

Los estudiantes cursarán la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana bajo un régimen de internado en las sedes de Rosario o Recreo a partir de marzo de 2027. Para fortalecer la incorporación, los aspirantes radicados en departamentos priorizados como Belgrano recibirán la beca máxima de 500.000 pesos, mientras que los demás postulantes percibirán 250.000 pesos.

Durante los dos años de cursado, los cadetes tendrán garantizado el alojamiento, la alimentación, cobertura médica integral (Iapos) y transporte gratuito.

Requisitos y perspectivas salariales

Los interesados deben ser argentinos, tener entre 18 y 30 años, contar con el título secundario completo y no poseer antecedentes penales ni procesos judiciales en curso. El proceso de selección incluirá exámenes médicos, físicos, psicológicos e intelectuales.

Una vez egresados, los nuevos suboficiales ingresarán a la fuerza con una remuneración inicial que supera los dos millones de pesos. A este salario se le sumará la Tarjeta Alimentaria Policial, beneficios por función operativa y la entrega del uniforme y armamento reglamentario sin costo.

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