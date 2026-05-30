

Un choque frontal registrado en la Ruta 178, en las inmediaciones de la ciudad de Las Parejas, dejó un saldo de cuatro personas heridas. El siniestro ocurrió bajo condiciones de visibilidad reducida debido a los densos bancos de niebla que afectaron el tránsito en la región.

Según publica MdeOenVivo, los equipos de emergencia llegaron al lugar del incidente para brindar la primera asistencia a las víctimas. Posteriormente, los cuatro involucrados fueron derivados a centros de salud locales para evaluar la gravedad de sus lesiones y recibir atención médica especializada.

Operativo y pericias viales

Tras el impacto, el tránsito en este tramo del corredor vial se vio condicionado mientras el personal de salud y policial trabajaba sobre la calzada. Las autoridades correspondientes iniciaron los peritajes de rigor para determinar las causas exactas que originaron la colisión entre los vehículos.

Frente a la repetición de este tipo de episodios climáticos, las fuerzas de seguridad insisten en extremar las precauciones al circular por las rutas de Santa Fe. La recomendación oficial incluye evitar los sobrepasos, reducir la velocidad y utilizar luces bajas o antiniebla de forma permanente hasta que mejore la visibilidad.

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Fuente: MdeOEnVivo - Foto: MdeOEnVivo (Crédito Bomberos Voluntarios Las Parejas)