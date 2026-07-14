"Cremería" liberó a su plantel ante un futuro incierto



(Imagen crédito Renacer Regional FM)



El Club Atlético Carcarañá, conocido como "Cremería", permanece a la espera de la sanción que podría recibir tras los graves incidentes registrados en la final de la Liga Cañadense de Fútbol, que terminaron con la muerte de un efectivo policial. Ante esa incertidumbre, la dirigencia decidió liberar al cuerpo técnico, los refuerzos y los jugadores del plantel profesional, según explicó el exdirector técnico del club, Víctor Molina.

La decisión de la dirigencia

"Una situación inesperada, por la cual nos encontramos con que el club está a la espera de lo que pueda llegar a pasar en cuanto a su sanción y, ante esa incertidumbre, la dirigencia tomó una decisión que entiendo acertada y oportuna, de liberar además del cuerpo técnico, jugadores y refuerzos, para darles la libertad de conseguir un buen trabajo", expresó Molina.

El extécnico agregó que se trató de "una situación tristemente nueva, inesperada" y remarcó que la medida alcanzó tanto a los jugadores como al cuerpo técnico que, según recordó, había sido campeón poco tiempo atrás con la institución.

El vínculo con el plantel y el impacto anímico

Molina señaló que mantuvo contacto con los jugadores hasta la semana posterior a la final y que continúa en comunicación con los más cercanos "para ver cómo podemos ayudarnos también entre nosotros". Sobre el momento personal que atraviesa, indicó que la situación "nos afectó de una manera que no imaginábamos" y que quedó "en un segundo plano lo laboral", más allá de que aún resta definir su futuro profesional.

El exdirector técnico remarcó además que el episodio golpeó a la institución más allá de lo deportivo. "También es doloroso porque el que conoce Cremería sabe que es un club social, familiar, y este tipo de cosas no son habituales y lamentablemente pasó ahí adentro", afirmó.

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