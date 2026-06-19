El lado B del Mundial 2026: récords, clima y polémicas

La Copa del Mundo 2026, organizada en Estados Unidos, México y Canadá, genera una amplia repercusión global que trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Durante el desarrollo del torneo, la FIFA ha registrado una serie de hitos extradeportivos que abarcan desde la implementación de nuevas tecnologías y récords de asistencia, hasta serias preocupaciones climáticas y métricas de audiencia que contrastan con la magnitud del evento.

Tecnología arbitral y récord en las gradas

El certamen estrenó una nueva directiva que permite a los árbitros explicar sus decisiones tomadas mediante el VAR a través de los altavoces del estadio. Esta innovación debutó con el juez brasileño Wilton Sampaio, cuyo manejo del inglés generó confusiones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Paralelamente, el torneo demostró su capacidad de convocatoria el martes 16 de junio, cuando impuso un nuevo récord histórico de asistencia diaria con 281.223 espectadores. Esta cifra superó la marca de 277.070 aficionados que se mantenía vigente desde el Mundial de Estados Unidos 1994.

Audiencia local, impacto climático y curiosidades

A pesar de la masiva presencia en los estadios, un estudio de IBOPE reveló que solo el 10% de los adultos en Estados Unidos está siguiendo la competición. Este bajo interés del país anfitrión contrasta fuertemente con los niveles registrados en otras naciones, como Brasil o Sudáfrica (44%) y Argentina (42%).

Por otro lado, organizaciones científicas advierten sobre el costo ambiental de esta edición. Debido a la ampliación a 48 equipos y las largas distancias de vuelo entre las sedes norteamericanas, se proyecta que el Mundial generará aproximadamente 9 millones de toneladas de emisiones de carbono, casi el doble que en certámenes anteriores.

Finalmente, un dato peculiar publicado por The Guardian señala el desafío de los relatores frente a la longitud de los nombres de los jugadores. Excluyendo apodos como el del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández (29 caracteres), el registro del nombre más extenso del torneo corresponde al delantero de Irán, Dennis-Yerai Eckert Ayensa.

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