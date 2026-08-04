

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) renovó el pedido de colaboración a la comunidad para avanzar en la investigación por el homicidio del oficial Eduardo Damián López, asesinado el 28 de junio pasado en Carcarañá mientras prestaba servicio en un encuentro deportivo.

Recompensa y vías de contacto

Según informó el organismo, continúa vigente una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a otros presuntos autores, partícipes o instigadores del ataque. El MPA garantizó que la identidad de quienes brinden información será preservada durante la investigación y una vez concluida.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 911, escribir por correo electrónico, contactarse a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o presentarse en el Centro de Justicia de Rosario, en Sarmiento 2850, o en cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la provincia.

Cómo fueron los hechos

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Club Atlético Carcarañá, durante la final de la Liga Cañadense que consagró campeón a Sportivo Las Parejas. Tras el partido se desataron incidentes dentro del predio, y López —integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán— recibió el impacto de un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios. A raíz del golpe perdió el equilibrio y cayó contra una estructura metálica, lo que le provocó una lesión en la región occipital del cráneo.

Trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, fue intubado e internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Horas más tarde, los médicos diagnosticaron muerte cerebral.

Dos detenidos

La Fiscalía imputó el 3 de julio a dos personas, identificadas por sus iniciales J.Z. y A.A., como coautores del delito de homicidio calificado. Ambos permanecen detenidos con prisión preventiva efectiva. Los investigadores sostienen que otras personas habrían participado del ataque, por lo que solicitaron la colaboración de la población.

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