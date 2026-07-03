La Justicia dictó prisión preventiva por 120 días para Agustín A. y Julio César Z., acusados del homicidio calificado del policía Damián López. El trágico suceso ocurrió el pasado domingo 28 de junio en las instalaciones del Club Atlético Carcarañá, tras finalizar el encuentro entre el local Cremería y Sportivo Las Parejas por la final de la Liga Cañadense.

Hipótesis de la Fiscalía

El fiscal Juan Pablo Baños relató que los incidentes comenzaron cuando un grupo de simpatizantes locales saltó el tejido perimetral y superó en número a los efectivos de seguridad. Según la acusación formal, J.C.Z atacó a López por la espalda, incrustándole una barra de hierro de 49 centímetros en la base del cráneo, mientras que A.A. empujó el elemento contundente para agravar la herida.

Durante la audiencia en los Tribunales, Baños descartó categóricamente que la víctima haya caído producto de un piedrazo, respaldándose en los primeros resultados de la autopsia. El uniformado fue trasladado inicialmente al SAMCo local, donde el personal médico debió cortar parte del hierro para viabilizar su urgente traslado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, lugar donde finalmente falleció.

Estrategia de la defensa

Por su parte, el abogado defensor Daniel Gazzera rechazó de plano la imputación. Aseguró que su defendido se retiró del estadio antes de que escalaran los disturbios y cuestionó la falta de detenciones inmediatas en la escena de los hechos.

El penalista también puso en duda el testimonio del único efectivo que señaló a los acusados y reclamó por la ausencia de peritajes de huellas dactilares en el arma homicida. Además, remarcó que, según versiones de los vecinos, el verdadero autor del ataque sería un menor de edad. Pese a estos planteos, el juez Guillermo Marcelo Lanfranco Pari avaló el pedido del Ministerio Público de la Acusación.

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