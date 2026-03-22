

La comunidad de Las Rosas vivió este sábado 21 de marzo una jornada de memoria histórica. En las instalaciones de la Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento, se llevó a cabo un acto para reconocer la trayectoria de la Extensión Cultural Artística (E.C.A.), una entidad que impulsó el acceso al arte en el interior santafesino.

Sin embargo, la convocatoria "escondía" en realidad un merecido homenaje a Martha Pons y Dante Cavaglia, quienes corporizan la esencia de E.C.A. a lo largo de sus vidas. El evento reunió a familiares, autoridades municipales y vecinos, y culminó con un anuncio destacado: el escenario de la institución llevará de ahora en más sus nombres.

Un legado de gestión cultural

La ceremonia continuó repasando la historia de E.C.A. y su rol en la formación artística local. Durante años, esta iniciativa logró superar las limitaciones de infraestructura y comunicación para traer a Las Rosas espectáculos de alcance nacional, que habitualmente se presentaban en las grandes capitales.

Durante la velada, se destacó que la labor de la entidad estuvo estrechamente vinculada a las figuras de Martha y Dante. Ambos fueron señalados como referentes de una gestión que facilitó el acceso a la expresión e inclusión artística en la comunidad.

Reconocimiento y memoria

El momento central del acto fue el descubrimiento de la placa que nombra al escenario con los homenajeados. Con el aplauso de los presentes, sus familiares acompañaron este reconocimiento formal junto al público y las autoridades locales.

Este acto busca documentar el trabajo institucional realizado por E.C.A. y establecer un precedente para las futuras gestiones culturales de la región.

Expresiones artísticas en escena

La velada contó con la participación de distintos artistas locales. Actuaron bailarines de folklore de la Peña "La Carreta", una destacada interpretación en piano a cargo de un joven músico rosense y del Coro Estable E.C.A.

#LasRosas #CulturaSantaFe #ECA #MemoriaLocal #BibliotecaSarmiento